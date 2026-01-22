  • 22.01.2026, 11:28:32
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Doppeltes Flutlichtspektakel lockt Tausende Fans in die Region: “THE NIGHTRACE” als perfekter Touristenmagnet für Schladming-Dachstein

Am Dienstag findet der Riesentorlauf, am Mittwoch der legendäre Slalom auf der Planai statt / Eine Analyse aus dem Vorjahr zeigt: Zwei Drittel der Besucher nächtigten in der Region

Schladming (OTS) - 

In der kommenden Woche ist es wieder so weit: Am Dienstag und Mittwoch (27./28.1.) verwandelt sich die Planai erneut in die Bühne für eines der spektakulärsten Events im alpinen Ski-Weltcup. „THE NIGHTRACE“ lockt Jahr für Jahr Tausende Wintersportfans in die steirische Tourismusregion Schladming-Dachstein. Unter Flutlicht kämpfen die besten Skifahrer der Welt um jede Hundertstelsekunde. Die einzigartige Atmosphäre, packende Rennen und die ausgelassene Stimmung machen dieses Doppelevent zu einem Anziehungspunkt für alle Wintersportbegeisterten.

Für den Riesentorlauf am Dienstag wird eine Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr erwartet, für den Slalom am Mittwoch gehen die Organisatoren erneut von einem ausverkauften Stadion aus. Derzeit sind für beide Renntage noch Tickets verfügbar >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein

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