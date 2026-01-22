Lotto: Jackpot – in der Freitag-Bonus-Runde geht es um 1,3 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Jene „sechs Richtigen“, die am vergangenen Mittwoch aus dem Ziehungstrichter rollten, bildeten eine Kombination, mit der kein:e Spielteilnehmer:in gerechnet hatte. Denn es gab keinen Sechser, und so geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot. Diese nächste Runde ist wieder eine Bonus-Ziehung und findet daher am Freitag statt, und im Sechser Gewinnrang werden zumindest 1,3 Millionen Euro liegen.

In dieser Bonus-Runde wird auch wieder zusätzlich unter allen mitspielenden Lotto Tipps ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro verlost.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn, der in der Steiermark erzielt wurde. Im zweiten von sechs Quicktipps befand sich jene Kombination, die rund 82.000 Euro wert war.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser aus. Da die Gewinnsumme wieder auf die Gewinner:innen eines Fünfers aufgeteilt wurde, erhielten hier 21 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 10.500 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Ziehung am Freitag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Ein:e Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich darf sich beim Joker über einen Sologewinn freuen. Das angekreuzte „Ja“ zum Joker brachte einen Gewinn von mehr als 179.000 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 21. Jänner 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen