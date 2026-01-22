Kleine Zeitung Fasching 2026 - 52. Faschingsumzug

Graz (OTS) -

Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar 2026, verwandelt sich die Grazer Innenstadt erneut in ein buntes Narrentreiben: Der Kleine Zeitung Faschingsumzug, der größte Umzug der Steiermark, lädt zum bereits 52. Mal zum Mitfeiern ein. Unter dem Motto „Steirerland im Narreng’wand“ ziehen kreative kostümierte Gruppen, Wagen und Einzelpersonen durch die Stadt – begleitet von Konfetti, gratis Krapfen und ausgelassener Stimmung für Groß und Klein!

Der Umzug startet bei der Grazer Oper und führt über den Opernring und die Herrengasse bis zum Hauptplatz. Offizieller Beginn ist um 12.15 Uhr bei der Oper, doch schon ab 11.15 Uhr sorgt dort Antenne-DJ Markus Zechner beim Warm-up für die richtige Faschingslaune. Auch entlang der Strecke ist beste Unterhaltung garantiert: Am Eisernen Tor unterhält Moderator Peter Bauregger die Zuschauer:innen mit Musik, Interviews und guter Stimmung.

Am Grazer Hauptplatz werden die teilnehmenden Wagen und Kostüme von einer prominent besetzten Fachjury bewertet. Mit dabei sind erneut die Landwirte und TV-Stars Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovits, Sängerin und Comedienne Billie Steirisch, Comedian & Content Creator Ina Jovanovic sowie eine Gewinnerin bzw. ein Gewinner der ORF-Wildcard. Prämiert werden die kreativsten und lustigsten Auftritte in vier Kategorien: Wagen-, Gruppen-, Einzel- sowie Kinder- und Schulwertung. Insgesamt werden 5.000 Euro Preisgeld vergeben – darunter 1.000 Euro für den besten Wagen und 500 Euro für den ersten Platz in der Einzelwertung.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher:innen um ca. 13.00 Uhr: Die steirische Band Die Südsteirer sorgt mit ihrem Auftritt am Hauptplatz rund um den Umzug für ausgelassene Party-Stimmung. Der gesamte Umzug sowie der Auftritt sind öffentlich und kostenlos zugänglich – frühes Kommen lohnt sich, um sich die besten Plätze, etwa auf der großen Zuschauertribüne, zu sichern. Der Umzug wird außerdem wieder ab ca. 13.00 Uhr live in ORF 2 übertragen. Heuer neu ist ein reservierter Bereich für Rollstuhlfahrer:innen direkt am Hauptplatz mit bester Sicht auf den Umzug.

Parallel zum großen Faschingsumzug lädt die Kleine Zeitung ab 10.00 Uhr wieder zum beliebten Kinderfasching im Joanneumsviertel. Familien erwartet ein buntes Programm mit Stelzentanz, Zaubertricks, Hüpfburg, Clown Luitschi, Kinderschminken sowie süßen Genusserlebnissen wie Krapfen verzieren und gratis Popcorn. Auf der Bühne sorgen Comedy, Kasperltheater und ein Mitmach-Zirkus dafür, dass die Kinder selbst zu kleinen Stars werden.

Ein besonderes Erlebnis wartet auch heuer wieder auf zwei Kinder: Sie werden vorab per Gewinnspiel ausgelost und dürfen als offizielles Kinder-Faschingsprinzenpaar den Umzug auf einem eigenen Wagen begleiten.

Anmeldungen zum Umzug sind weiterhin unter www.kleinezeitung.at/fasching2026 möglich.

Kleine Zeitung Fasching 2026

Wann: Dienstag, 17. Februar 2026

Umzug: ab 12.15 Uhr, Grazer Innenstadt

Kinderfasching: ab 10.00 Uhr, Joanneumsviertel



