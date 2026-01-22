Produktivität als Schlüssel für den Aufschwung 2026: Leitbetriebe Austria startet mit Staffelübergabe ins neue Jahr

Wien (OTS) -

Starkes Signal für Produktivität und Aufschwung gemeinsam mit Mitgastgeber Flughafen Wien

Vorstandsdirektor Günther Ofner präsentiert Geschäftszahlen 2025 und Ausblick auf 2026 als Best Practice

Zertifikatsverleihungen unterstreichen Vorbildwirkung und unternehmerische Verantwortung

Staffelübergabe: Gesellschaftsübernahme durch Geschäftsführerin Monica Rintersbacher von Beiratsvorsitzendem Andreas Gnesda verkündet

Unternehmerische Leistung stand als entscheidender Hebel für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand beim Jahresauftakt von Leitbetriebe Austria im Mittelpunkt. Dabei wurde eine klare Botschaft vermittelt: Der wirtschaftliche Aufschwung 2026 wird von leistungsstarken Unternehmen getragen, die Verantwortung übernehmen.

„Produktivität ist keine abstrakte Kennzahl, sondern die Grundlage für Weiterentwicklung, Beschäftigung und Zukunftssicherung in Österreich. Gerade jetzt braucht es Unternehmen, die effizient wirtschaften, Verantwortung übernehmen und innovativ handeln“ , betont Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria.

Auftakt mit dem Mitgastgeber Flughafen Wien: Zuversicht und Ausblick

Gemeinsam mit dem Mitgastgeber Flughafen Wien eröffnete Leitbetriebe Austria den Abend. Vorstand Günther Ofner stellte die für 2026 geplanten Rekordinvestitionen des Flughafen Wien von rund 330 Mio. Euro vor und begrüßte die neue Industriestrategie als wichtigen Impuls für den Wirtschaftsstandort Österreich.

„Wir erwarten im Luftverkehr künftig wieder Wachstum, auch wenn 2026 ein herausforderndes Jahr wird. Mit Investitionen in den Ausbau des Standorts Wien-Schwechat und in Malta stärken wir gezielt Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. EU-Überregulierung und überbordende Bürokratie belasten jedoch den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich – hier braucht es rasch Vereinfachungen und schnellere Verfahren, etwa bei UVP-Verfahren“ , so Ofner.

Zertifikatsverleihung: Vorbildwirkung sichtbar gemacht

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Übergabe der Zertifikate an neu- und rezertifizierte Leitbetriebe. Rintersbacher hebt hervor, dass diese Unternehmen für Verlässlichkeit, unternehmerische Verantwortung und Beständigkeit stehen. Leitbetriebe zeigen, dass Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg zusammengehören und damit eine klare Vorbildrolle für den Wirtschaftsstandort Österreich einnehmen.

„Staffelübergabe“ zum Abschluss: Kontinuität und Verantwortung

Zum Abschluss des Jahresstartevents gab Beiratsvorsitzender Andreas Gnesda die Gesellschaftsübernahme von Leitbetriebe Austria durch die langjährige Geschäftsführerin Monica Rintersbacher bekannt. Rintersbacher ist seit 2011 Teil der Organisation und führt Leitbetriebe Austria seit 2012 operativ.

Andreas Gnesda begleitet die Plattform seit 2017 in strategischer Funktion und hat deren konsequente Ausrichtung auf Exzellenz maßgeblich mitgeprägt. Künftig liegt die unternehmerische Verantwortung vollständig in den Händen von Monica Rintersbacher.

„Monica Rintersbacher setzt sich seit vielen Jahren mit hoher Kompetenz und persönlichem Einsatz für Leitbetriebe Austria ein. Die Übernahme ist ein konsequenter Schritt und ein starkes Zeichen für Kontinuität. Ich wünsche ihr dafür weiterhin alles erdenklich Gute“ , so Gnesda.

Rintersbacher dankte Gnesda für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit und betonte, dass eine stabile Basis bestehe, um die Organisation in die Zukunft zu führen: „Leitbetriebe Austria vereint Unternehmen, die zeigen, wie Wirtschaft vorangeht. Gerade jetzt braucht es Vorbildwirkung, Verlässlichkeit und unternehmerische Leistungsfähigkeit. Mit voller Kraft voraus stehe ich auch weiterhin, gemeinsam mit meinem Team, dafür ein.“

Folgende Unternehmen wurden als österreichische Leitbetriebe neu- bzw. rezertifiziert:

Neu-zertifiziert:

and-us GmbH

Schachinger Logistik Holding GmbH

Rezertifiziert: