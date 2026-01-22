Gurkerl treibt Eigenmarken-Offensive voran: Discounterpreise ohne Kompromisse – bereits in über jeder zweiten Bestellung enthalten

Wien (OTS) -

Eigenmarken gewinnen europaweit stark an Bedeutung und haben sich vom reinen Preisargument zur bewussten Kaufentscheidung entwickelt: Laut einer aktuellen McKinsey-Analyse entfallen bereits rund 39 Prozent des Lebensmittelumsatzes in Europa auf Eigenmarken.

Diesen Trend erlebt der Online-Supermarkt und Hofladen Gurkerl.at aus erster Hand: Eigenmarken sind längst kein Kompromiss mehr, sondern für viele Kund:innen die selbstverständliche Wahl im Alltag. Ob beim Frühstück, beim Wocheneinkauf für die Familie oder beim Auffüllen der Vorräte: Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für Produkte, die verlässliche Qualität, transparente Herkunft und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verbinden. Entsprechend baut der Online-Supermarkt Gurkerl sein Eigenmarkensortiment konsequent aus.

Die Zahlen unterstreichen diese Entwicklung deutlich: 2025 enthielt bereits mehr als jede zweite Gurkerl-Bestellung in Österreich (51,4 %) mindestens ein Eigenmarkenprodukt. Der Umsatz mit Gurkerl-Eigenmarken hat sich im Jahresvergleich nahezu verdoppelt (+97 %).

Eigenmarken als bewusste Alltagsentscheidung – da freut sich auch das Geldbörserl

„Gerade bei täglichen Basics entscheiden sich viele unserer Kund:innen ganz bewusst für Eigenmarken“, sagt Richard Harris, General Manager von Gurkerl. “Sie wissen, dass sie hier verlässliche Qualität zu Preisen bekommen, die mit Discountern mithalten und genau deshalb landen diese Produkte immer wieder im Warenkorb.“

Gurkerl verfolgt dabei einen klaren Ansatz: Eigenmarken sind kein günstiger Ersatz, sondern ein zentraler Bestandteil des Sortiments. Alle Eigenmarkenprodukte sind bereits ohne Mitgliedschaft auf Discounterniveau bepreist. Mit der Gurkerl Xtra-Mitgliedschaft können Kund:innen zusätzlich bis zu zehn Prozent gegenüber dem Marktniveau sparen und finden zahlreiche Eigenmarkenprodukte damit zu den günstigsten Preisen am Markt, bei gleichzeitig zertifizierter Qualität und voller Transparenz. Ob mit oder ohne Mitgliedschaft: Kund:innen entscheiden selbst, welches Modell am besten zu ihrem Haushalt passt.

„Unsere Mission ist es, möglichst vielen Menschen Zugang zu gutem Essen zu ermöglichen“, so Harris. „Eigenmarken sind eines unserer stärksten und oft unterschätzten Instrumente, um Qualität und Preiszugänglichkeit im Alltag zusammenzubringen.“

Breites Sortiment – von Lebensmitteln bis Haushaltswaren

Aktuell umfasst das Eigenmarkensortiment von Gurkerl in Österreich rund 455 Produkte unter mehreren Marken wie Miil, Moddia, Pappudia, Kitchin und Dacello. Das Angebot deckt zentrale Alltagsbedürfnisse ab:

Frische & Kühlung: Milch- und Molkereiprodukte, Käse, Wurstwaren

Milch- und Molkereiprodukte, Käse, Wurstwaren Haltbare Lebensmittel: Pasta, Öle, Saucen, Nüsse, Babynahrung

Pasta, Öle, Saucen, Nüsse, Babynahrung Non-Food: Küchenrolle, Toilettenpapier, Windeln und Pants, Hygiene- und Haushaltsartikel

Zu den Top-Sellern in Österreich zählen unter anderem Moddia Küchenrolle, Moddia Toilettenpapier, Miil Butter, Miil Feta P.D.O., Miil Mozzarella sowie weitere Milch- und Käseprodukte der Marke Miil. Diese Produkte überzeugen langfristig und werden von tausenden Kund:innen regelmäßig nachgekauft, im Schnitt bis zu acht Mal pro Kund:in.

Hohe Qualität – unabhängig geprüft

Die Qualität der Gurkerl-Eigenmarken wird extern geprüft und ist je nach Produkt unter anderem mit EU-BIO, Demeter, MSC, FSC oder GlobalG.A.P. zertifiziert. Gerade in sensiblen Bereichen wie der Babynahrung setzt Gurkerl bewusst auf besonders hohe Standards, darunter auch Demeter-zertifizierte Produkte. Ein Großteil des Sortiments stammt von regionalen oder europäischen Produzent:innen und wird in den jeweiligen Herkunftsländern hergestellt.

Ausbauoffensive 2026: Mehr Produkte, neue Marken

Nach einem von Inflation und steigenden Preisen geprägten Jahr achten Konsument:innen 2026 noch stärker auf ihr Budget, ohne bei Qualität, Herkunft oder Verlässlichkeit Abstriche machen zu wollen. In diesem Umfeld entwickeln sich Eigenmarken zunehmend zu einem zentralen Baustein moderner Sortimentsstrategien im E-Food- und Lebensmitteleinzelhandel.

Vor diesem Hintergrund investiert Gurkerl gezielt in den Ausbau seines Eigenmarkenportfolios. In den kommenden 12 bis 18 Monaten soll das Sortiment – abhängig von lokalen Bedürfnissen – auf bis zu 1.500 Eigenmarkenprodukte anwachsen. Geplant sind sowohl neue Produkte innerhalb bestehender Marken als auch die Einführung neuer Eigenmarken, unter anderem in den Bereichen Babynahrung, Käse, vegane und laktosefreie Produkte sowie Alltags- und Haushaltsartikel.

„Eigenmarken liefern genau das, was sich viele Kund:innen wünschen: bewusst sparen, ohne Kompromisse einzugehen“, so Harris.