  • 22.01.2026, 10:32:33
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FCG-ÖAAB-AK Pöltl: FPÖ Aussagen sind einmal mehr, ewig gestrig

Jeder, der diese Partei wählt, macht sich des Angriffs auf Demokratie schuldig

Wien (OTS) - 

Entsetzt zeigt sich Fritz Pöltl, FCG-ÖAAB Fraktionsführer in der Arbeiterkammer Wien, angesichts der Aussagen von FPÖ Mandatarin Barbara Kolm im jüngsten Interview in Die Presse. „Das einzige, was ewig gestrig ist, ist diese Partei und die Personen, die ihr angehören“, repliziert Pöltl auf Kolms Aussage, in der Wirtschaftskammer herrsche ewig gestriges Denken.

Die Sozialpartnerschaft anzugreifen sieht Pöltl als massiv gefährlich. In Österreich haben wir eine 98 Prozentige Kollektivvertragsdichte. Wer dieses Erfolgsmodell auf die betriebliche Ebene legen möchte und das Wort Zwangsmitgliedschaft in den Mund nehme, habe schlichtweg keine Ahnung von Lohn- und KV Politik. „Allein bei dieser Aussage sieht man einmal mehr die Ideologie der Vereinzelung und Spaltung der Gesellschaft, die die Freiheitliche Partei auszeichnet. Jeder, der in die selbe Kerbe schlägt, macht sich undemokratischen Verhaltens schuldig“, wettert Pöltl abschließend.

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FCG-ÖAAB-AK Fraktion Wien
Fritz Pöltl
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E-Mail: [email protected]
Website: https://www.besserewienerarbeit.at/

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