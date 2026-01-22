Geiger Gruppe erweitert Umweltportfolio und stärkt regionale Baustoffversorgung

Wien (OTS) -

Die Geiger Gruppe erweitert ihr Umweltportfolio in Niederösterreich und stärkt damit ihre Position im Bereich Kreislaufwirtschaft und Baustoffversorgung. Ab Jänner 2026 übernimmt die Geiger Gruppe sämtliche Assets der Schönkirchner Kies GmbH und ergänzt ihr bestehendes Leistungsspektrum um die Kiesgewinnung am Standort Schönkirchen (Niederösterreich) nahe Wien.

Mit dem Schritt baut die Geiger Gruppe ihre Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette weiter aus. Neben dem bestehenden Deponiegeschäft verantwortet das Unternehmen künftig auch die Kiesgewinnung in Schönkirchen und verbindet diese mit bestehenden Leistungen in den Bereichen Entsorgung, Recycling und Logistik. Die Erweiterung erfolgt im Zusammenhang mit einer standortbezogenen Partnerschaft mit der Kisling Development Holding GmbH.

„Mit der Übernahme der Assets in Schönkirchen und der Integration der Kiesgewinnung erweitern wir unser Leistungsportfolio gezielt und schaffen eine starke Basis für die regionale Bau- und Kreislaufwirtschaft“, sagt Christian Messinger, Geschäftsführer der Geiger Österreich GmbH. „Der Standort bietet ideale Voraussetzungen, um zentrale Umwelt- und Baustoffleistungen effizient zu bündeln“.

Ausbau der Marktaktivitäten in Österreich

Die Geiger Gruppe ist seit 2015 erfolgreich auf dem österreichischen Markt tätig und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entsorgung, Sanierung, Roh- und Baustoffversorgung sowie Immobilienentwicklung. Im Jahr 2023 wurde die Marke Geiger in Österreich vereinheitlicht und strategisch positioniert.

Mit der Erweiterung der Geiger Kreislaufgesellschaft mbH am Standort nahe Wien baut die Geiger Gruppe ab Januar 2026 das Leistungsportfolio deutlich aus: Neben Erdbau, Entsorgung, Deponierung sowie Verwertungs- und Recyclingdienstleistungen kommt künftig auch Kiesgewinnung hinzu.

Die enge Verzahnung mit dem Kiesgeschäft in Schönkirchen schafft wertvolle Synergieeffekte am Standort sowie mit weiteren Geschäftsbereichen der Geiger Gruppe. Gleichzeitig wird die logistische Effizienz gesteigert. Damit leistet Geiger einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich.