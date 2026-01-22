AutoScout24 Umfrage: Wunsch nach Komfort und Sicherheit zentral bei Auto-Ausstattung

Wien (OTS) -

Ein Auto ist längst mehr als ein reines Fortbewegungsmittel. Gerade in der kalten Jahreszeit spielen Komfort und Sicherheit eine zentrale Rolle. Funktionen, die den Alltag erleichtern, das Fahren angenehmer machen und in kritischen Situationen unterstützen, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Welche Ausstattungsmerkmale für die Österreicher:innen besonders wichtig sind, zeigt die AutoScout24-Trendstudie, durchgeführt von Integral unter 500 Österreicher:innen.

Warm, vernetzt und gut unterstützt unterwegs

Besonders gefragt sind digitale Features und praktische Helfer. Fast die Hälfte der Österreicher:innen (47 Prozent) hält Bluetooth- und Smartphone-Integration für unverzichtbar, weitere 39 Prozent wünschen sich diese Funktion. Auch Einparkhilfen wie Parksensoren oder Rückfahrkameras spielen für viele eine wichtige Rolle, 41 Prozent wollen darauf keinesfalls verzichten, weitere 46 Prozent hätten sie zumindest gerne an Bord.

Gerade im Winter zeigt sich außerdem ein klares Bedürfnis nach mehr Komfort: Für 35 Prozent gehört eine Sitzheizung unbedingt zur Ausstattung, weitere 44 Prozent empfinden sie als wünschenswert. Sicherheitsassistenzsysteme sind ähnlich relevant: Rund ein Drittel (34 Prozent) stuft sie als unverzichtbar ein, fast jede:r Zweite (47 Prozent) als erstrebenswert. Auch adaptive Tempomaten gewinnen an Bedeutung, ein Viertel möchte darauf nicht verzichten.

Klimatisierung weiterhin Standard

Unabhängig von Jahreszeiten bleibt auch ein ausgeglichenes Innenraumklima ein fixer Bestandteil moderner Fahrzeuge: Acht von zehn Österreicher:innen halten eine Klimaanlage für unverzichtbar, weitere 14 Prozent für wünschenswert. Unter jenen, die in naher Zukunft ein Auto kaufen möchten, ist die Zustimmung noch höher.

Noch kein Muss für die breite Masse

Weniger relevant sind aktuell Premium-Extras wie hochwertige Audiosysteme (12 Prozent unverzichtbar), elektrisch verstellbare Sitze mit Memory-Funktion (11 Prozent) oder Features wie automatisches Einparken und Panorama-Schiebedächer (je 6 Prozent unverzichtbar).

Kaufinteressierte haben höhere Ansprüche

Deutlich zeigt sich: Wer konkret über einen Autokauf nachdenkt, legt insgesamt mehr Wert auf gute Ausstattung. Überdurchschnittlich wichtig sind für diese Gruppe Einparkhilfen, Eco-Fahrmodi, Head-up-Displays sowie Premium-Audiosysteme und Panorama-Schiebedächer.

Über die Trendumfrage:

Für die Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2026 für AutoScout24 500 österreichische Autobesitzer:innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.