- 22.01.2026, 08:56:02
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ÖAMTC: Behinderungen in Graz wegen Demo am Samstag
Sperren in der Innenstadt; Akademikerball
Wegen einer Demo gegen den Akademikerball muss laut ÖAMTC am Samstag, 24. Jänner, in der Grazer Innenstadt mit Verzögerungen, Sperren und Anhaltungen in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr gerechnet werden. Betroffen werden Mariahilfer Platz - Lendkai – Erzherzog-Johann-Brücke – Neutorgasse – Joanneumring – Am Eisernen Tor – Herrengasse und Hauptplatz sein. Einige Straßenbahnlinien (1, 3, 4, 5, 7 und 16) werden kurzgeführt, angehalten oder umgeleitet.
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Lasser
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