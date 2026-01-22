ÖAMTC: Behinderungen in Graz wegen Demo am Samstag

Wien (OTS) -

Wegen einer Demo gegen den Akademikerball muss laut ÖAMTC am Samstag, 24. Jänner, in der Grazer Innenstadt mit Verzögerungen, Sperren und Anhaltungen in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr gerechnet werden. Betroffen werden Mariahilfer Platz - Lendkai – Erzherzog-Johann-Brücke – Neutorgasse – Joanneumring – Am Eisernen Tor – Herrengasse und Hauptplatz sein. Einige Straßenbahnlinien (1, 3, 4, 5, 7 und 16) werden kurzgeführt, angehalten oder umgeleitet.

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Lasser