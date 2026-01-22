  • 22.01.2026, 08:56:02
  • /
  • OTS0020

ÖAMTC: Behinderungen in Graz wegen Demo am Samstag

Sperren in der Innenstadt; Akademikerball

Wien (OTS) - 

Wegen einer Demo gegen den Akademikerball muss laut ÖAMTC am Samstag, 24. Jänner, in der Grazer Innenstadt mit Verzögerungen, Sperren und Anhaltungen in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr gerechnet werden. Betroffen werden Mariahilfer Platz - Lendkai – Erzherzog-Johann-Brücke – Neutorgasse – Joanneumring – Am Eisernen Tor – Herrengasse und Hauptplatz sein. Einige Straßenbahnlinien (1, 3, 4, 5, 7 und 16) werden kurzgeführt, angehalten oder umgeleitet.

SERVICE:

Alle Steiermark-Themen: www.oeamtc.at/steiermark

Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder in der ÖAMTC App.

(Schluss)

Lasser

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.oeamtc.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright