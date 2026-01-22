durchblicker Spar-Analyse: Frauen legen monatlich 43 % weniger zurück als Männer

Wien (OTS) -

Durchblicker-Studie zeigt: Sparkonto bleibt mit 61 Prozent meistgenutzte Sparform, Sparraten unterscheiden sich zwischen den Geschlechtern stark

Beste Angebote bei Tages- und Festgeld pendeln sich in Österreich bei 2 Prozent p.a. ein, Unterschiede bei Zinskonditionen bleiben groß

Vergleich kann bei Sparbetrag von 10.000 Euro bis zu 199 Euro zusätzliche Zinsen jährlich bringen

Eine aktuelle repräsentative Erhebung des Wechselportals durchblicker zeigt: 61 Prozent der Österreicher:innen sparen mit einem klassischen Sparkonto, gefolgt von Lebensversicherungen (34 Prozent), Bausparen (30 Prozent), Fonds/ETFs (28 Prozent), Aktien/Wertpapiere (23 Prozent), Edelmetalle (19 Prozent) und Immobilien (13 Prozent).[1] Der durchschnittliche monatliche Sparbetrag liegt bei etwa 400 Euro, wobei Männer deutlich mehr zur Seite legen als Frauen.

Frauen sparen im Schnitt 1.728 Euro weniger im Jahr

Während Männer monatlich durchschnittlich 474 Euro (Median: 300 Euro) zurücklegen, sind es bei Frauen lediglich 330 Euro (Median: 200 Euro). Damit beträgt der „Gender-Savings-Gap“ rund 43 Prozent. Was als jährlicher Unterschied von 1.728 Euro beginnt, kann sich sich in fünf Jahren auf einen Differenzbetrag von bis zu 9.075 Euro (vor KESt) summieren.[2] „Die Zahlen zeigen, dass Frauen weniger Geld zur Seite legen können als Männer. Das kann langfristig spürbare Auswirkungen auf die finanzielle Absicherung haben. Schließlich muss auch der Zinseszinseffekt berücksichtigt werden“, erklärt Manuel Wukovits, Experte für Bankprodukte bei durchblicker.

Konto-Vergleich bringt in fünf Jahren über 1.000 Euro

“Unabhängig von der monatlichen Sparrate bleibt die bestmögliche Verzinsung der einfachste Hebel für den langfristigen Vermögensaufbau”, erklärt Wukovits. Aktuell bieten die besten Tagesgeldkonten in Österreich Zinsen von rund 2 Prozent p.a., während viele Banken weit darunter liegen – teilweise bei Tiefstwerten von lediglich 0,01 Prozent. Das macht einen massiven Unterschied: Bei einer monatlichen Sparrate von 330 Euro summieren sich die Zinsen im schlechtesten Fall nach fünf Jahren auf rund 5 Euro. Das beste Angebot hingegen bringt im gleichen Zeitraum über 1.000 Euro Zinsertrag. „Der Vergleich von mehr als 80 nationalen, und internationalen Instituten auf durchblicker.at ist kostenlos und dauert nur drei Minuten, stellt aber mittel- bis langfristig die Weichen für das Erreichen der persönlichen finanziellen Ziele", so Wukovits weiter.

Noch bessere Zinsen für längere Bindungen

Noch höhere Erträge lassen sich mit Festgeldkonten erzielen. Wer sein Erspartes mehrjährig bindet, erhält derzeit Fixzinsen von bis zu 2,1 Prozent p.a. für drei Jahre, beziehungsweise bis zu 2,5 Prozent p.a. für fünf Jahre. Doch auch hier ist Vorsicht geboten: Manche Banken bieten auch für Festgeld lediglich 0,01 Prozent p.a. an. Ein Vergleich lohnt sich also: Bei einer Einlage von 10.000 Euro bringt ein Vergleich schon im ersten Jahr bis zu 199 Euro (vor KESt) zusätzlichen Zinsertrag. "Egal, ob man sein Erspartes täglich verfügbar haben möchte oder langfristig anlegt – blindes Vertrauen in die Hausbank kommt oft teuer. Deshalb empfehlen wir: Erst vergleichen, dann effektiv sparen“, so Wukovits.

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[1] Studie durchgeführt von Bilendi AG, Befragungszeitraum Oktober 2025, n = 1.230, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 18 Jahren nach Alter, Geschlecht und Bundesland

[2] Bei jährlichem Sparbetrag von 1.728 Euro mit Verzinsung zu 2 Prozent p.a.

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