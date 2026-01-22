  • 22.01.2026, 08:35:02
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  • OTS0014

Kältepol Niederösterreichs ist Gaming mit -16 Grad Celsius

Glättebildung und Bodennebel in Teilen des Landes

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Donnerstag größtenteils trocken bis salznass. Im Raum Weitra, Dobersberg, Spitz, Tulln, Kirchberg an der Pielach, Gloggnitz und Wiener Neustadt kommt es an exponierten Stellen zu Reifglättebildung. Im Wald-, Most- und Industrieviertel muss in höheren Lagen und an exponierten Stellen vereinzelt mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Im Raum Gföhl, Ottenschlag, Pöggstall, Spitz, Allentsteig und Waidhofen an der Thaya kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 100 Metern. Die Temperaturen lagen heute in der Früh im Bereich von -16 Grad Celsius in Gaming und -4 Grad in Tulln, Herzogenburg und Pottenbrunn.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an [email protected]

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Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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