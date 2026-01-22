  • 22.01.2026, 08:25:32
  • /
  • OTS0013

MY OLD LADY von Israel Horovitz ab 9. Februar im Theater Drachengasse

Österreichische Erstaufführung in englischer Sprache

Wien (OTS) - 

Das vienna theatre project feiert am 9. Februar die Premiere von MY OLD LADY des preisgekrönten US-amerikanischen Dramatikers Israel Horovitz im Theater Drachengasse. Es präsentiert die Tragikomödie über Identität und die Schatten der Vergangenheit als österreichische Erstaufführung in englischer Sprache.

Der vom Pech verfolgte Mathias Gold reist nach Wien, um eine geerbte, prachtvolle Wohnung zu übernehmen – in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Doch die Wohnung ist bereits bewohnt: von einer liebenswerten alten Dame. Eine Reihe unerwarteter Entwicklungen folgt und stellt sein Leben grundlegend in Frage. MY OLD LADY erzählt mit Humor, Herz und Tiefgang davon, wie überraschende Begegnungen den Lauf eines Lebens verändern können – unabhängig vom Alter.

„Faszinierend vielschichtig.“ — Variety

„Mit feinen komödiantischen Momenten, die das Stück so erfüllend machen.“ — Wall Street Journal

„Raffiniert und voller überraschender Wendungen.“ — The Guardian

Regie: Joanna Godwin-Seidl
Mit: Kathy Tanner, Bronwynn Mertz-Penzinger & Dave Moskin

Premiere & Presseeinladung (inkl. Feier im Anschluss):
9. Februar 2025, 20:00 Uhr Anmeldung bitte per E-Mail an [email protected] oder telefonisch.

Weitere Shows: 10. - 21. Februar 2025, 20 Uhr
Dauer: 1h 45min mit Pause

Karten: https://tickets.drachengasse.at oder Tel.: 01/5131444

Theater Drachengasse, Drachengasse 2, 1010 Wien www.drachengasse.at

Aufführungsrechte mit freundlicher Genehmigung der Familie von Israel Horovitz

Premiere MY OLD LADY von Israel Horovitz

Regie: Joanna Godwin-Seidl Mit: Kathy Tanner, Bronwynn Mertz-Penzinger & Dave Moskin Premierenfeier danach, klein aber fein! Weitere Shows: 10. - 21. Februar 2025, 20 Uhr 1 Stunde 45 Minuten, mit Pause

Datum: 09.02.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Theater Drachengasse, Bar & Co
Drachengasse 10
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.drachengasse.at

MY OLD LADY von Israel Horovitz im Theater Drachengasse

Premiere: 9. Februar, Weitere Shows: 10.-21. Februar

Rückfragen & Kontakt

vienna theatre project
Intendant, Joanna Godwin-Seidl
Telefon: 069912127679
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.viennatheatreproject.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Montag, 09.02.2026, 20:00]

vienna theatre project

Rückfragen & Kontakt

vienna theatre project
Intendant, Joanna Godwin-Seidl
Telefon: 069912127679
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.viennatheatreproject.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright