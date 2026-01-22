MY OLD LADY von Israel Horovitz ab 9. Februar im Theater Drachengasse

Wien (OTS) -

Das vienna theatre project feiert am 9. Februar die Premiere von MY OLD LADY des preisgekrönten US-amerikanischen Dramatikers Israel Horovitz im Theater Drachengasse. Es präsentiert die Tragikomödie über Identität und die Schatten der Vergangenheit als österreichische Erstaufführung in englischer Sprache.

Der vom Pech verfolgte Mathias Gold reist nach Wien, um eine geerbte, prachtvolle Wohnung zu übernehmen – in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Doch die Wohnung ist bereits bewohnt: von einer liebenswerten alten Dame. Eine Reihe unerwarteter Entwicklungen folgt und stellt sein Leben grundlegend in Frage. MY OLD LADY erzählt mit Humor, Herz und Tiefgang davon, wie überraschende Begegnungen den Lauf eines Lebens verändern können – unabhängig vom Alter.

„Faszinierend vielschichtig.“ — Variety

„Mit feinen komödiantischen Momenten, die das Stück so erfüllend machen.“ — Wall Street Journal

„Raffiniert und voller überraschender Wendungen.“ — The Guardian

Regie: Joanna Godwin-Seidl

Mit: Kathy Tanner, Bronwynn Mertz-Penzinger & Dave Moskin

Premiere & Presseeinladung (inkl. Feier im Anschluss):

9. Februar 2025, 20:00 Uhr Anmeldung bitte per E-Mail an [email protected] oder telefonisch.

Weitere Shows: 10. - 21. Februar 2025, 20 Uhr

Dauer: 1h 45min mit Pause

Karten: https://tickets.drachengasse.at oder Tel.: 01/5131444

Theater Drachengasse, Drachengasse 2, 1010 Wien www.drachengasse.at

Aufführungsrechte mit freundlicher Genehmigung der Familie von Israel Horovitz

Premiere MY OLD LADY von Israel Horovitz

Regie: Joanna Godwin-Seidl Mit: Kathy Tanner, Bronwynn Mertz-Penzinger & Dave Moskin Premierenfeier danach, klein aber fein! Weitere Shows: 10. - 21. Februar 2025, 20 Uhr 1 Stunde 45 Minuten, mit Pause

Datum: 09.02.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Theater Drachengasse, Bar & Co

Drachengasse 10

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.drachengasse.at