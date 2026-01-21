Einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses von Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer mit 31. Jänner 2026

Wien (OTS) -

„Nach mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit für den Wien Holding-Konzern in verschiedenen Funktionen habe ich im Einvernehmen mit der Stadt Wien vereinbart, beruflich neue Wege zu gehen“, hält Kurt Gollowitzer fest.



Kurt Gollowitzer war über mehr als zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen – zuletzt als Geschäftsführer der Wien Holding GmbH – für den Wien Holding-Konzern tätig und hat in dieser Zeit maßgeblich zur Weiterentwicklung der stadteigenen Unternehmensgruppe beigetragen. Die Zusammenarbeit war durchgehend von Professionalität und gegenseitigem Vertrauen geprägt.



Die Stadt Wien dankt Kurt Gollowitzer für seinen langjährigen Einsatz und seine Leistungen im Interesse der Stadt Wien und ihrer Beteiligungen. „Für seinen weiteren beruflichen Weg wünsche ich Kurt Gollowitzer alles Gute und viel Erfolg. Ich habe ihn als engagierten Geschäftsführer kennengelernt, der mit vollem Herzen für die Daseinsvorsorge der Wienerinnen und Wiener gearbeitet hat“, so die zuständige Finanzstadträtin Barbara Novak.



Die Funktion des zweiten Geschäftsführers in der Wien Holding wird in den nächsten Tagen zur Ausschreibung gelangen. Bis zur neuen Bestellung der Nachfolge von Kurt Gollowitzer übernimmt Oliver Stribl in seiner Funktion als Geschäftsführer der Wien Holding alle Geschäftsbereiche.

