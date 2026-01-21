  • 21.01.2026, 17:10:32
  • /
  • OTS0156

Einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses von Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer mit 31. Jänner 2026

Die Stadt Wien und der Geschäftsführer der Wien Holding, Kurt Gollowitzer, vereinbaren die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses mit 31.1.2026.

Wien (OTS) - 

„Nach mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit für den Wien Holding-Konzern in verschiedenen Funktionen habe ich im Einvernehmen mit der Stadt Wien vereinbart, beruflich neue Wege zu gehen“, hält Kurt Gollowitzer fest.

Kurt Gollowitzer war über mehr als zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen – zuletzt als Geschäftsführer der Wien Holding GmbH – für den Wien Holding-Konzern tätig und hat in dieser Zeit maßgeblich zur Weiterentwicklung der stadteigenen Unternehmensgruppe beigetragen. Die Zusammenarbeit war durchgehend von Professionalität und gegenseitigem Vertrauen geprägt.

Die Stadt Wien dankt Kurt Gollowitzer für seinen langjährigen Einsatz und seine Leistungen im Interesse der Stadt Wien und ihrer Beteiligungen. „Für seinen weiteren beruflichen Weg wünsche ich Kurt Gollowitzer alles Gute und viel Erfolg. Ich habe ihn als engagierten Geschäftsführer kennengelernt, der mit vollem Herzen für die Daseinsvorsorge der Wienerinnen und Wiener gearbeitet hat“, so die zuständige Finanzstadträtin Barbara Novak.

Die Funktion des zweiten Geschäftsführers in der Wien Holding wird in den nächsten Tagen zur Ausschreibung gelangen. Bis zur neuen Bestellung der Nachfolge von Kurt Gollowitzer übernimmt Oliver Stribl in seiner Funktion als Geschäftsführer der Wien Holding alle Geschäftsbereiche.

Rückfragen & Kontakt

Mediensprecherin Stadträtin Barbara Novak
Claudia Varga
Telefon: +43 1 4000 81211
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Mediensprecherin Stadträtin Barbara Novak
Claudia Varga
Telefon: +43 1 4000 81211
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright