  • 21.01.2026, 15:24:32
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Pochtler: „Mercosur-Verzögerung durch EU-Parlament vollkommen unverständlich“

Europa braucht dringend neue Partner in der Welt – Entscheidung des EU-Parlaments kommt zur absoluten Unzeit

Wien (OTS) - 

„Die heutige Abstimmung im EU-Parlament wird die Mercosur-Ratifizierung schon wieder massiv verzögern – das ist vollkommen unverständlich. Ausgerechnet, während Europa vor einem neuen, zusätzlichen Handelskrieg steht, verhindern die EU-Parlamentarier, dass sich unser Kontinent rasch neue Handelspartner in der Welt sichern kann. Offenbar hat eine Mehrheit der Parlamentarier nicht verstanden, wie wichtig dieses Abkommen für die angeschlagene europäische Industrie wäre“, so der Präsident der Industriellenvereinigung Wien, Christian C. Pochtler. Das Abkommen wurde seit 25 Jahren verhandelt und zuletzt immer wieder, vor allem für die Bauern, nachgebessert. „Dass hier eine wichtige Chance für Wachstum und Wohlstand für Millionen von Menschen in Europa und in Südamerika wegen der irrationalen Befürchtungen einer kleinen Minderheit verhindert wird, ist ein Skandal“, so Pochtler deutlich. So werde sich Europa nicht zwischen den globalen Machtblöcken behaupten können. Es sei zu hoffen, dass die EU-Kommission deshalb die vorläufige Anwendung des Mercosur-Abkommens beschließt.

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