IV: Mercosur-Votum des EU-Parlaments ist grob fahrlässig

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) zeigt sich angesichts der heutigen Abstimmung im EU-Parlament, das Mercosur-Abkommen vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu bringen, auf Grund der damit vermutlich verzögerten Anwendung des Abkommens, enttäuscht. „Das Mercosur-Abkommen ist ein wesentlicher Impuls für die europäische Wirtschaft und die Unternehmen, die, allen voran in Österreich, mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben“, kommentiert IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

„Das Mercosur-Abkommen ist gut gemacht, lange und fair verhandelt. Es bietet für Europa – und insbesondere für das exportorientierte Österreich – massive Vorteile. Die heutige Abstimmung zeugt von einer, angesichts der Weltlage, unglaublichen Kurzsichtigkeit der EU-Abgeordneten, die absolut unverständlich ist. Die heutige Abstimmung könnte die Umsetzung des Abkommens deutlich verzögern. Das können wir uns angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Lage nicht leisten“, so Neumayer.