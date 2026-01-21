- 21.01.2026, 15:23:32
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IV: Mercosur-Votum des EU-Parlaments ist grob fahrlässig
Verzögerung der Umsetzung des Abkommens droht
Die Industriellenvereinigung (IV) zeigt sich angesichts der heutigen Abstimmung im EU-Parlament, das Mercosur-Abkommen vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu bringen, auf Grund der damit vermutlich verzögerten Anwendung des Abkommens, enttäuscht. „Das Mercosur-Abkommen ist ein wesentlicher Impuls für die europäische Wirtschaft und die Unternehmen, die, allen voran in Österreich, mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben“, kommentiert IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.
„Das Mercosur-Abkommen ist gut gemacht, lange und fair verhandelt. Es bietet für Europa – und insbesondere für das exportorientierte Österreich – massive Vorteile. Die heutige Abstimmung zeugt von einer, angesichts der Weltlage, unglaublichen Kurzsichtigkeit der EU-Abgeordneten, die absolut unverständlich ist. Die heutige Abstimmung könnte die Umsetzung des Abkommens deutlich verzögern. Das können wir uns angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Lage nicht leisten“, so Neumayer.
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