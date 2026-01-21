ÖCV begrüßt Wehrpflichtverlängerung: Für einen starken Beitrag zur Sicherheit Österreichs

Wien (OTS) -

„In einer Zeit, in der Sicherheitspolitik wieder im Zentrum gesellschaftlicher Verantwortung steht, ist es notwendig, dass Österreich einen relevanten Beitrag zur eigenen Verteidigungsfähigkeit leistet“, erklärt ÖCV-Präsident Andre Stecher. Unsere Neutralität ist ein hohes Gut, die nicht nur am Papier stehen darf, sondern auch verteidigt werden können muss. Reale Bedrohungen weichen nicht vor gesetzlichen Bestimmungen zurück.“

Stecher betont, dass die gegenwärtige geopolitische Lage und die Empfehlungen der von der Bundesregierung eingesetzten Wehrdienstkommission zeigen, wie wichtig robuste defensive Fähigkeiten sind. Der ÖCV schließt sich daher den Expertenmeinungen an und befürwortet einen verlängerten Ansatz: Ein auf gute Ausbildung ausgerichteter Wehrdienst sei ein wichtiger Baustein der umfassenden Landesverteidigung und trage gleichzeitig zur sozialen Integration junger Menschen bei. „Eine verlängerte Wehrpflicht inklusive regelmäßiger Übungen ist eine Investition in Sicherheit, Souveränität und Solidarität. Sie macht das Bundesheer einsatzfähiger, entlastet im Katastrophenfall und gibt Österreich die Verteidigungsfähigkeit zurück, die eine veränderte Welt verlangt.“

„Wir stehen für eine verantwortungsvolle Debatte, die die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt. Die Wehrpflicht kann als Ausdruck gemeinsamer Solidarität und Pflichtbewusstsein verstanden werden – sie dient dem Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit“, so Stecher abschließend. Der ÖCV ruft Politik, Zivilgesellschaft und junge Generation dazu auf, diese Herausforderung gemeinsam konstruktiv zu gestalten.