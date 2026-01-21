FPÖ - Guggenbichler/Bussek: Luxusbüro im Schloss – Ruck muss endlich Transparenz herstellen

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an einem offenbar bestehenden Zweitbüro von Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck im Schloss Hernstein üben der Wirtschaftssprecher der FPÖ-Wien LAbg. Udo Guggenbichler und der Vizepräsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien LAbg. Andreas Bussek. „Mitten in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit für viele Betriebe leistet sich der oberste Interessenvertreter der Wiener Wirtschaft offenbar ein Büro in einem Schloss – das ist an Abgehobenheit kaum zu überbieten“, so Bussek.

Schloss Hernstein steht im Eigentum der Wirtschaftskammer Wien und ist als exklusiver Hotel- und Gastronomiestandort mit entsprechendem Luxusambiente bekannt. „Die zentrale Frage bleibt jedoch unbeantwortet: Wer bezahlt dieses Büro? Ist es die Wirtschaftskammer, dann fehlen bislang jegliche nachvollziehbare Beschlüsse. Oder ist es der Wirtschaftsbund, was eine unzulässige Vermischung von Kammer- und Parteifunktionen bedeuten würde“, betont Guggenbichler.

Besonders pikant sei die Angelegenheit vor dem Hintergrund, dass Ruck maßgeblich dafür verantwortlich war, das traditionsreiche Palais der Wirtschaftskammer gegen ein teures und schlecht geplantes Mietobjekt als neues Hauptgebäude einzutauschen. „Offenbar reicht ihm der reguläre Dienstsitz nicht mehr aus. Wer die Interessen der Wiener Unternehmer ernst nimmt, sollte bei seinen Mitarbeitern und Funktionären in Wien präsent sein und nicht in einem Schloss residieren“, stellen Bussek und Guggenbichler klar.

Die FPÖ Wien fordert daher volle Transparenz über Nutzung, Kosten und rechtliche Grundlage dieses Zweitbüros. Die Kammerumlagen der Unternehmer sind kein Selbstbedienungsladen für elitäre Rückzugsorte.