Wiener Chormädchen ab September 2026 Teil der Wiener Hofmusikkapelle

Wien (OTS) -

Ab September 2026 werden die Wiener Chormädchen fixer Bestandteil des Ensembles der Wiener Hofmusikkapelle und wirken, abwechselnd mit den vier Chören der Wiener Sängerknaben, an den sonntäglichen Messen in der Hofburgkapelle mit. Ihr Debüt geben sie am 20. September 2026.

Die Wiener Hofmusikkapelle zählt mit einer über 525-jährigen Geschichte zu den weltweit ältesten Musikinstitutionen. Gegründet 1498, besteht sie bis heute als kulturelle Institution sowie als Vokal- und Instrumentalensemble mit Wirkungsstätte in der Hofburgkapelle in der Wiener Hofburg. Das Ensemble setzt sich zusammen aus den Wiener Sängerknaben, Mitgliedern des Herrenchors und des Orchesters der Wiener Staatsoper sowie der Choralschola der Wiener Hofburgkapelle. Ab September 2026 gehören auch die Wiener Chormädchen dazu.

„Die Wiener Hofmusikkapelle ist gelebte musikalische Tradition, die sich in ihrer langen Geschichte laufend weiterentwickelt hat. Die Einbindung der Wiener Chormädchen ist ein Meilenstein und eine Bereicherung und stärkt unsere musikalische Praxis im Heute und Morgen“, sagt Jürgen Partaj, Direktor der Wiener Hofmusikkapelle.

Die Wiener Chormädchen wurden 2004 als Pendant zu den Wiener Sängerknaben gegründet. Was mit einer Handvoll Sängerinnen begann, ist inzwischen ein professioneller Kammerchor von 25 engagierten jungen Damen zwischen 10 und 14 Jahren. Seit September 2024 besuchen die Chormädchen das Gymnasium der Wiener Sängerknaben und absolvieren eine tägliche musikalische Ausbildung mit rund zwei Stunden Proben. Der Chor tritt regelmäßig im In- und Ausland auf, im April 2026 steht China auf dem Reiseplan.

„Die Wiener Chormädchen erhalten die idente erstklassige Ausbildung wie die gleichaltrigen Sängerknaben und konnten sich dadurch zu einem gleichrangigen, ausgezeichneten Chor entwickeln. Nach Erfolgen im Wiener Musikverein und im Wiener Konzerthaus ist die Aufnahme in die historisch ganz besondere Institution der Wiener Hofmusikkapelle eine ebenso wichtige wie logische Entwicklung, über die wir uns sehr freuen", sagt Erich Arthold, Präsident der Wiener Sängerknaben und Wiener Chormädchen.

Von Mitte September bis Ende Juni gestaltet die Wiener Hofmusikkapelle jeden Sonntag um 9.15 Uhr die Heilige Messe in der Hofburgkapelle. Das Repertoire umfasst Messvertonungen von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner und selten gehörte Werke von Gallus, Fux, Salieri u. a. Seit 2024 gehört auch die Friedensmesse von Johanna Doderer, eine Auftragskomposition der Wiener Hofmusikkapelle, zum Programm. Neben den Heiligen Messen finden in der Hofburgkapelle regelmäßig Mittags- und Abendkonzerte statt, die einem breiten Publikum vielfältige musikalische Zugänge eröffnen.