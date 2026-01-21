NEOS Wien / Bakos zu Sonderlandtag: „ÖVP-Showpolitik bei Deutschförderung ist lachhaft – wir liefern Lösungen auf allen Ebenen!“

Wien (OTS) -

Angesichts des heutigen Sonderlandtags zur Deutschförderung kritisiert NEOS-Bildungssprecherin Dolores Bakos die durchschaubare Inszenierung der ÖVP. Während die Volkspartei im Gemeinderat regelmäßig gegen konkrete Sprachförderprojekte stimmt, inszeniert sie sich in Sondersitzungen als Mahnerin.

„Es ist an Absurdität kaum zu überbieten: Die ÖVP beschwert sich lautstark über mangelnde Deutschkenntnisse, hat aber erst am Dienstag im Gemeinderat gegen Sprachförderprojekte gestimmt. Wer die Lösung von Problemen aktiv blockiert, sollte nicht so tun, als läge ihm das Wohl der Kinder am Herzen. Das ist reine Showpolitik auf dem Rücken der Kleinsten“, so Bakos.

Trendumkehr durch NEOS-Achse zwischen Wien und Bund

Bakos betont, dass die Herausforderungen im Wiener Bildungssystem – von den Folgen des Familiennachzugs bis zum Fachkräftemangel – enorm sind. Doch während unter ÖVP-Bildungsministern jahrelang Stillstand herrschte und Wiener Forderungen nach mehr Ressourcen und wichtige Weichenstellungen ignoriert wurden, bringt die neue Zusammenarbeit mit der Bundesregierung unter Bildungsminister Christoph Wiederkehr nun die entscheidende Wende.

„Jahrelang hieß es von der ÖVP: ‚Das geht nicht‘. Mit NEOS in der Verantwortung sehen wir: Es geht! Wir haben die Blockade gelöst und schauen nicht weg, sondern handeln, um die Bildung kontinuierlich zu verbessern.“

Das Maßnahmenpaket, das bereits in Umsetzung ist oder bevorsteht

Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr: Um die sprachliche Basis frühzeitig und verbindlich zu stärken.

Chancenbonus & Lehrer-Offensive: Aktuell stehen über 500 zusätzliche Planstellen – mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Schuljahr - für Wien zur Verfügung. Dazu gibt es gezielte Unterstützung für Schulen mit besonderen Herausforderungen.

Verpflichtende Sommerschule: Wer Unterstützung braucht, bekommt sie – damit mühsam erworbene Deutschkenntnisse über den langen Sommer nicht verloren gehen.

Ausbildungsoffensive: Mit dem „Kolleg CHANGE“ kommen ab Februar 2026 die ersten spezialisierten Fachkräfte für frühe Sprachförderung direkt in die städtischen Kindergärten.

Wegfall der Deckelung in der Deutschförderung: Ressourcen können gezielter eingesetzt und Lehrkräfte entlastet werden.

Neue Ausbildungswege für die Elementarpädagogik zur Bekämpfung des Personalmangels

„Gerade heute ist ein symbolischer Tag für die Bildungspolitik: Während im Nationalrat die dritte Schulrechtsnovelle und Änderungen im Bildungsinvestitionsgesetz auf den Weg gebracht werden, beklagt sich die Wiener ÖVP im Landtag über Probleme, die sie selbst verursacht hat“, so Bakos weiter.

ÖVP-Bildungspolitik: Eine Geschichte der verpassten Chancen

Ein Detail am Rande: Heute, am 21. Jänner, ist die ÖVP auf den Tag genau seit 39 Jahren in der Bundesregierung. Davon war sie auch 21 Jahre im Bildungsressort zuständig dafür, jedem Kind die Flügel zu heben.

„Den Lehrkräftemangel verschlafen, die Sprachförderung ignoriert – die Geschichte der ÖVP-Bildungspolitik ist eine Geschichte der verpassten Chancen. Gerade heute, wo die Partei seit exakt 39 Jahren in der Bundesregierung ist, wäre ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wer den jahre- bis jahrzehntelangen Reformstau in der Bildung verursacht hat“, so Bakos abschließend.