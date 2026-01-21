30 Jahre FH JOANNEUM: Festakt feiert Mut, Menschen und Möglichkeiten

Graz (OTS) -

Mit einem Festakt startete die FH JOANNEUM am 20. Jänner 2026 ihre Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum. Der volle Saal und die zahlreichen Gäste waren dabei mehr als ein Anlass zur Freude: Sie stehen für ein sichtbares Zeichen, wie sehr die Hochschule in drei Jahrzehnten Menschen berührt und Zukunft in Wirkung gebracht hat – in Lehre, Forschung und Praxis.

Als die FH JOANNEUM 1995 ihren Studienbetrieb aufnahm, war sie „mehr Vision als Institution“. Heute ist sie an drei Standorten verankert, bietet 53 Studiengänge, zählt rund 5.700 Studierende und 24.500 Absolvent:innen. Aus den ersten 149 Studierenden ist eine starke Community gewachsen – regional verwurzelt und international vernetzt.

Festakt mit Blick nach vorn

Der Festakt stand im Zeichen jener, die diese Entwicklung möglich gemacht haben: Mitarbeitende, Studierende, Absolvent:innen, Partnerorganisationen sowie Vertreter:innen aus Politik und Gesellschaft. Wie aus Theorie Praxis wird, verdeutlichten die Licht- und Soundinstallationen des Instituts Design und Kommunikation. Gemeinsam wurde so gefeiert, was in 30 Jahren entstanden ist – und was als nächstes möglich wird: neue Räume, neue Kooperationen, neue Antworten auf gesellschaftliche Fragen.

Willibald Ehrenhöfer, Landesrat für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Wissenschaft und Forschung, betont die Bedeutung der Hochschule als Zukunftsmotor: „Seit 30 Jahren steht die FH JOANNEUM für eine konsequente Verbindung von Lehre, Praxis, Forschung und internationaler Zusammenarbeit. Der enge Austausch zwischen Studierenden, Lehrenden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen schafft Studienangebote mit hoher Praxisrelevanz und internationaler Ausstrahlung. Ich wünsche der landeseigenen Fachhochschule weiterhin den Mut, neue Wege zu gehen, Innovationskraft und Studierende, die mit ihren Ideen und ihrem Engagement den Unterschied machen.“

Auch die Geschäftsführung der FH JOANNEUM stellt den Menschen in den Mittelpunkt: „Dreißig Jahre Erfolg hat ganz viel mit Menschen zu tun – mit Ideen, Motivation und einem Spirit, der hier überall spürbar ist. Genau daraus entsteht Zugehörigkeit und die Kraft, Zukunft zu gestalten“, so Corinna Engelhardt-Nowitzki und Martin Payer.

Die Wirtschaftskammer Steiermark nahm den Festakt zum Anlass, der FH JOANNEUM eine Urkunde für ihren „Einsatz für den Wirtschaftsstandort Steiermark“ zu verleihen. Überreicht wurde sie von Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.

30 Jahre FH JOANNEUM stehen für eine Erfolgsgeschichte, die den Standort Steiermark geprägt hat – und die weitergeschrieben wird. Mit neuen Studienangeboten, starken Forschungsfeldern und enger Zusammenarbeit mit Unternehmen, öffentlichen Institutionen und internationalen Partner:innen setzt die Hochschule auch in Zukunft auf eine klare Mission: Wissen schaffen, Innovation ermöglichen und Menschen dabei unterstützen, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Der Festakt macht sichtbar, wie viel bereits entstanden ist – und wie viel Potenzial noch vor uns liegt.

