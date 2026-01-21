Prof. Horst Knapp-Preis 2025 für herausragende Leistungen im Wirtschaftsjournalismus zur Bewerbung ausgeschrieben

Wien (OTS) -

Mit dem Preis werden publizistische Arbeiten ausgezeichnet, die komplexe wirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Themen besonders klar und leicht verständlich aufbereiten.

Die Bewerbungsfrist für den Prof. Horst Knapp-Preis 2025 endet am 2. März 2026

Der Preis wird seit 1996 jährlich von der UniCredit Bank Austria gestiftet

Gerade in Zeiten globaler Unsicherheit ist fundierter Wirtschaftsjournalismus unverzichtbar. Er liefert Fakten, schafft Transparenz und ermöglicht informierte Entscheidungen für Unternehmen und die Gesellschaft. Der Prof. Horst Knapp-Preis steht seit 1996 für exzellente Berichterstattung, die Vertrauen stärkt und den gesellschaftlichen Dialog über wirtschaftliche Chancen und Herausforderungen voranbringt.

Journalist:innen, die folgende Voraussetzungen erfüllen, sind herzlich eingeladen, sich ab sofort zu bewerben:

Autor:innen mit österreichischer Staatsbürgerschaft oder Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich

Hervorragende publizistische Leistung, die in den letzten zwei Jahren erstmals in Büchern oder in Print- und elektronischen Medien veröffentlicht wurde und einen Bezug zu den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften aufweist. In Anlehnung an das Lebenswerk von Prof. Horst Knapp müssen sich die Arbeiten trotz Darstellung komplizierter wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Sachverhalte durch besondere Klarheit und Verständlichkeit auszeichnen.

Das entsprechende Werk (bzw. die Beitragsserie) oder die Audio- bzw. Videodatei ist bis spätestens 2. März 2026 per E-Mail an [email protected] zu senden.

Eine unabhängige Jury vergibt den Preis an Journalist:innen – im Gedenken an den langjährigen Doyen des österreichischen Wirtschaftsjournalismus Prof. Horst Knapp. In den vergangenen Jahren wurden Jakob Zirm (2024), Manfred Neuper und Uwe Sommersguter (2023) sowie Dieter Bornemann (2022) ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter: https://www.bankaustria.at/ueber-uns-presse-journalisten-preise.jsp