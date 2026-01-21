Barbara Stöckl im Gespräch mit Bukowski, Hohenlohe, Dreßen und Weinzettl

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 22. Jänner 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Austropop-Legende Boris Bukowski, Journalistin & Kochbuchautorin Martina Hohenlohe, Ex-Skirennläufer & DSV-Trainer Thomas Dreßen und Kabarettistin Monica Weinzettl zu Gast.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag blickt Austropop-Legende Boris Bukowski auf mehr als fünf Jahrzehnte Musikgeschichte zurück. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählt er von der Bedeutung täglicher Bewegung, wie er seine heutige Ehefrau auf kuriose Art online kennenlernte und was ihn in seinem aktuellen Programm „Boris Bukowski Privat Teil 3“ beschäftigt.

Martina Hohenlohe ist Herausgeberin der renommierten „Gault&Millau“-Guides und eine der bekanntesten Stimmen der österreichischen Kulinarik. Seit zehn Jahren betreibt sie ihren Kochsalon-Blog, aus dem nun das Buch „ESSkalation“ mit den 100 beliebtesten Rezepten entstanden ist. Sie erzählt, wie in ihrer eigenen Küche gekocht wird und welche Gerichte in ihrer Familie durchaus für Diskussionen sorgen.

Mit seinem Sieg bei der legendären Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel 2018 trug sich Ex-Skirennläufer Thomas Dreßen in die Geschichtsbücher des Sports ein. Heute blickt er aus einer neuen Perspektive auf die Streif und gibt seine Erfahrung als Trainer weiter. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt der Deutsche von seinem Karrierebeginn in Österreich und wie ein Schicksalsschlag sein Leben geprägt hat.

Kabarettistin Monica Weinzettl feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. In ihrem aktuellen Programm „FÜR IMMER ... und andere Irrtümer“ nimmt sie gemeinsam mit Ehemann Gerold Rudle humorvoll die Missverständnisse in ihrer Beziehung unter die Lupe. Die gebürtige Wienerin befindet sich derzeit auch in Ausbildung zur Kreativtrainerin und erzählt, warum körperliche Bewegung und kreative Prozesse für sie untrennbar miteinander verbunden sind.