  • 21.01.2026, 10:48:03
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Stopp, so geht das nicht!

Auf verstörende Art unterzieht die Medienpolitik die Autofahrenden einem andauernden Stresstest und der geht so weit, wie man ihn lässt

Menschen auf der Automesse
Wien, (OTS) - 

Samstag O3-Verkehrsdurchsagen: Staumeldungen in der Umgebung der Wiener Messe. „Zulauf zur Ferienmesse führt zu Staus wegen Verkehrseinschränkungen“. Keine Rede von der parallel laufenden Autoausstellung „Vienna Drive“.

Sonntagnachmittag: Abschlussbesuch der viertägigen „Ferienmesse“ in Halle A und der „Vienna Drive“ in Halle B. Die vielleicht zu 75 Prozent mit Ausstellern herausgeputzte Urlauberhalle war gut besucht, daneben die auf 14.000 m2 vollgestellte Neuwagen-Ausstellung von den Besuchern überlaufen. Das belegen die vielen Videos.

Das ist schon bemerkenswert, wie Österreichs Staatsfunk die Autobranche negiert. Dabei spült die Autowirtschaft Milliarden Euro in die ohnehin so klammen Staatskassen.

Selbst wenn Automessen noch so erfolgreich von der Bevölkerung angenommen werden, die Antiautostimmung hat sich in den Redaktionen der meisten Medien festgesetzt. Dagegen zu halten, ist daher das erklärte Ziel der Autofahrenden, denn ohne Auto geht es nicht, wie das Publikumsinteresse zeigt.

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Gerhard Lustig / Auto(fach)journalist
Verein Mein Auto

Telefon: 43 664 822 94 85
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