City Airport Train verkehrt ab Herbst 2027 mit neuen Zügen – Vorstellung Außendesign

Flughafen Wien (OTS) -

Der City Airport Train (CAT) setzt ab November 2027 neue Maßstäbe im Flughafenverkehr: Auf der Strecke zwischen dem Flughafen Wien und dem Wiener Stadtzentrum kommen neue, fünfteilige Doppelstockzüge des Typs KISS von Stadler zum Einsatz.

Die Zugausführung KISS200 wurde speziell für hohe Fahrgastaufkommen konzipiert. Das moderne und aerodynamische Design, das großzügige Raumangebot sowie der hohe Innovationsgrad machen den Zug ideal für den stark frequentierten Expressverkehr.

„Wir freuen uns sehr, das elegante Außendesign der neuen CAT-Züge, für das die moodley strategy & design group verantwortlich zeichnet, bereits jetzt vorstellen zu können. Die Züge werden im bekannten CAT-Grün, Smaragdgrün und Anthrazit glänzen“, so die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und Christoph Korherr.

Christian Diewald, Geschäftsführer von Stadler Austria, betont: „Der erste Kontakt mit einer Stadt findet oft im Zug vom Flughafen statt. Deshalb braucht es Fahrzeuge, die diesen Moment perfekt präsentieren. Unser KISS erfüllt genau das – als moderne, verlässliche und hochwertige Visitenkarte für Wien.“

Das CAT-Außendesign: Elegante Dynamik – Identität in Bewegung

Das bekannte, leuchtende CAT-Grün prägt die primäre Farbgebung der großzügig liniengeführten Signatur am Zug und sorgt für eindeutige Differenzierung sowie starke Markenpräsenz bereits aus großer Distanz. Ergänzt wird diese dynamische Präsenz durch das neu eingeführte Smaragdgrün, das dem CAT eine elegante, kultivierte Note verleiht. Anthrazit zwischen den beiden Grüntönen schafft visuelle Klarheit und fungiert als kommunikativer Träger des CAT-Logos in der modernen Komposition – ein Ausdruck schneller, verlässlicher Hochleistungsmobilität zwischen der Stadt und Flughafen.

Für die Orientierung am Bahnsteig wird außen am Zug ein klares Piktogramm- und Wegeleitsystem angebracht. Selbstverständlich sind die Züge PRM-tauglich und damit barrierefrei zugänglich.

Über den CAT:

Serviceorientiert, stressfrei und umweltfreundlich: Der City Airport Train (CAT) ist mit 16 Minuten Fahrzeit Wiens schnellste und komfortabelste nonstop Verbindung zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Dank kundenorientierter Serviceleistungen wie City Check-In, persönlicher Beratung durch Train Attendants sowie emissionsfreiem Bahnstrom überzeugt der CAT mit Qualität und Nachhaltigkeit. Der CAT steht zu 50,1 Prozent im Eigentum der Flughafen Wien AG und gehört zu 49,9 Prozent der ÖBB. Weitere Informationen zum City Airport Train auf www.cityairporttrain.com

Über Stadler:

Stadler baut seit über 80 Jahren Züge. An 8 Produktions- und 6 Engineering-Standorten sowie an über 80 Servicestandorten arbeiten rund 17’200 Mitarbeitende. Stadler ist der weltweit führende Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (Wasserstoff und Batterie) sowie von Zahnradbahnfahrzeugen. Das Unternehmen ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung für zukunftsfähige Mobilität bewusst und steht für innovative, nachhaltige und langlebige Qualitätsprodukte.

Über moodley strategy & design group:

moodley ist eine mehrfach international ausgezeichnete strategische Designagentur mit Fokus auf Strategie, Design und Technologie, die 70 Mitarbeiter unter einem Dach an den Standorten Wien, Graz und München vereint. Die hochspezialisierten Einheiten – Brand Identity, Interactive und Industrial Design – unterstützen Unternehmen vorwiegend im DACH-Raum dabei, ihre Transformation und ihr Wachstum zu beschleunigen, indem tiefgreifende Erkenntnisse in Markenerlebnisse sowie digitale wie physische Produkte und Services umgewandelt werden. Mit einer Leidenschaft und über 30-jähriger Erfahrung für Mobilität auf Schiene und Straße, in der Luft oder zu Wasser konzipiert moodley zielgerichtet und begleitet auch bei der Umsetzung der Mobilitätskonzepte bis zum serienreifen Fahrzeug.