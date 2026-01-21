„Wir übersiedeln“ heißt es bei der Morawa Buchhandlung in der SCS

Wien (OTS) -

Vösendorf: Der beliebte österreichische Buchhändler Morawa übersiedelt Anfang Februar mit der bisherigen Filiale an einen neuen Standort mitten ins Zentrum der SCS. Künftig findet man das umfangreiche Buchangebot im Gardenplaza im Obergeschoß, zwischen Hollister und dem Nespresso Store (Fläche G154).

Die Neueröffnung ist für Anfang Februar geplant und wird von Aktionen sowie Gewinnspielaktionen begleitet. Laufende Informationen dazu werden über die Instagram- und Facebook-Kanäle von Morawa veröffentlicht.

Unverändert bleibt die gewohnt hohe Service- und Beratungsqualität, für die Morawa bekannt ist. Auszeichnungen: Service-Champions Österreichs und Marktführer in Beratungs- und Servicekompetenz im heimischen Buchhandel.

Neu am Standort ist ein noch breiteres Sortiment, betont Geschäftsführer Klaus Magele: Neben einer großen Auswahl an Krimis, Romanen und Kinderbüchern wird künftig ein verstärkter Fokus auf eine umfangreiche New-Adult-Abteilung gelegt. Zudem wird die SCS-Filiale mit einer großen und umfassenden Reiseabteilung ausgestattet. Auch der Bereich der Geschenkartikel wurde deutlich erweitert.