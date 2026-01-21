Studie: Kassenpatienten warten bis zu 13-mal länger auf Facharzttermin (vs. Privat)

Wels/Wien (OTS) -

Nachdem eine Analyse von krankenversichern.at im September bereits die langen Wartezeiten im öffentlichen Gesundheitsbereich aufzeigte, liegt nun das datenbasierte Gegenstück für den privaten Sektor vor.



Die neue österreichweite Studie vervollständigt das Bild mit 1.591 neu evaluierten Wahlarzt-Terminen und offenbart eine massive Kluft zwischen den Systemen. Basis der Ergebnisse ist eine umfassende Erhebung zwischen Ende November 2025 und Mitte Jänner 2026.

Kassenarzt: bis zu 13-mal längere Wartezeit

Die Analyse der Terminverfügbarkeit zeigt signifikante Unterschiede zwischen den beiden Systemen:

Augenheilkunde: Die größte Differenz weist die Augenheilkunde auf. Hier stehen 52 Tage Wartezeit im Kassensystem einer Verfügbarkeit von 4 Tagen beim Wahlarzt gegenüber (13x mal schneller als beim Kassenarzt).



Die größte Differenz weist die Augenheilkunde auf. Hier stehen Wartezeit im Kassensystem einer Verfügbarkeit von beim Wahlarzt gegenüber (13x mal schneller als beim Kassenarzt). Orthopädie und Schmerzbehandlung: Ein deutlicher Kontrast zeigt sich in der Orthopädie. Während Patient:innen im Kassensystem im Median rund 24 Tage auf einen Termin warten, liegt die Wartezeit bei Wahlärzt:innen bei lediglich 2 Tagen .



Ein deutlicher Kontrast zeigt sich in der Orthopädie. Während Patient:innen im Kassensystem im Median rund auf einen Termin warten, liegt die Wartezeit bei Wahlärzt:innen bei lediglich . Bildgebende Diagnostik: In der Radiologie (z.B. für MRT/CT-Termine) reduziert sich die Wartezeit von 14 Tagen im öffentlichen Bereich auf 3 Tage im privaten Sektor.



In der Radiologie (z.B. für MRT/CT-Termine) reduziert sich die Wartezeit von im öffentlichen Bereich auf im privaten Sektor. Fachübergreifende Verfügbarkeit: Selbst in stark frequentierten Fachbereichen wie der Gynäkologie oder Urologie, die im Kassenbereich Wartezeiten von knapp 7 Wochen aufweisen (46 bzw. 48 Tage), liegt der Median im Wahlarztbereich stabil unter der 2-Wochen-Marke (13 Tage).

Sebastian Arthofer, COO von krankenversichern.at, fasst die Entwicklung zusammen:

„Die Daten zeigen eine klare Zweiteilung der Geschwindigkeit. Das bewegt die Menschen: Für 7 von 10 ist die Vermeidung von Wartezeiten heute das Hauptmotiv für eine private Krankenversicherung.“

Fazit zur Versorgungslage

Mit dieser Erhebung schließt sich die Datenlücke zur Analyse vom September. Das Gesamtbild bestätigt nun quantitativ, was viele Versicherten im Alltag erleben: Der Zugang zu medizinischer Versorgung erfolgt in Österreich in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. „ Unsere Analyse schafft volle Transparenz: Während das öffentliche System mit Kapazitätsgrenzen kämpft, fungiert der Wahlarztsektor als Alternative für Patienten “, resümiert Sebastian Arthofer, COO von krankenversichern.at.

Methodik der Studie

Die Ergebnisse basieren auf 1.591 standardisierten Mystery-Anfragen bei Wahlärzten in ganz Österreich (Erhebungszeitraum: 25.11.2025 – 16.01.2026, bereinigt um Urlaube). Abgefragt wurde stets der nächstmögliche Routine-Termin in 14 Fachrichtungen, gewichtet nach der Bevölkerungszahl der Bundesländer. Die statistische Auswertung erfolgte auf Basis des Medians, um Verzerrungen durch Ausreißer auszuschließen.



Hier geht es zum detaillierten Studiendesign & Methodik-Papier.

Weiterführende Daten: