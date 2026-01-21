BFI Wien öffnet Türen zur beruflichen Zukunft: Weiterbildungstag am 19. Februar

Wien (OTS) -

Am 19. Februar 2026 lädt das BFI Wien von 14:00 bis 19:30 Uhr zum Weiterbildungstag in die Firmenzentrale am Alfred-Dallinger-Platz 1 (1030 Wien). Unter dem Motto „Ich will mehr vom Leben“ steht ein Nachmittag ganz im Zeichen beruflicher Orientierung, persönlicher Weiterentwicklung und konkreter Zukunftschancen.

Persönliche Bildungsberatung und Förderinfos aus erster Hand

Zahlreiche Expertinnen und Experten des BFI Wien, waff und Arbeiterkammer stehen für fundierte, persönliche Beratung zur Verfügung: Sie informieren über das breite Aus- und Weiterbildungsangebot, zeigen individuelle Bildungswege auf und unterstützen bei der Suche nach passenden Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten.

Ein besonderes Service wartet auf alle, die sich beruflich neu positionieren möchten: Kostenlose Bewerbungsfotos inklusive Styling durch eine Visagistin sorgen für einen professionellen ersten Eindruck.

Impulstalks und Powersessions mit Praxisbezug

Ergänzt wird das Programm durch kurze, praxisnahe Impulstalks – etwa zur beruflichen Orientierung oder zum Erkennen von Fake News – sowie interaktive Powersessions, in denen Teilnehmende lernen, sicher zu präsentieren und souverän zu moderieren oder Projektteams erfolgreich zu führen. Die Teilnahme ist kostenlos, aufgrund begrenzter Plätze jedoch anmeldepflichtig.

Auch Familien profitieren vom Weiterbildungstag: Während Eltern das Programm nutzen, werden Kinder professionell betreut und können basteln, malen und experimentieren.

Exklusive Vorteile und attraktives Gewinnspiel

Alle Besucherinnen und Besucher erhalten zudem einen exklusiven Messerabatt von 200 Euro auf das Aus- und Weiterbildungsangebot des BFI Wien (einlösbar ab einem Kurswert von 650 Euro). Zusätzlich warten attraktive Gewinne wie ein 100-Euro-LIBRO-Gutschein, zwei Pratercards im Wert von je 100 Euro, ein 100 Euro Thermengutschein oder ein Kindle E-Book Reader.

„Berufliche Entwicklung beginnt mit einer guten Entscheidung – und mit dem richtigen Wissen zur richtigen Zeit. Unser Weiterbildungstag zeigt, wie vielfältig Wege heute sein können und wie gezielt wir Menschen dabei unterstützen, ihre Stärken in echte Chancen zu verwandeln“, betont Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien.

Das detaillierte Programm sowie die Anmeldung zu Impulstalks und Powersessions finden Sie unter www.bfi.wien/weiterbildungstag

Weiterbildungstag des BFI Wien

Datum: 19.02.2026, 14:00 Uhr - 19.02.2026, 19:30 Uhr

Ort: BFI Wien Zentrale

Alfred-Dallinger-Platz 1

1030 Wien