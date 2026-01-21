  • 21.01.2026, 08:00:40
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  • OTS0008

Risiken des Smartphonekonsums bei Kindern und Jugendlichen

Vortrag von PD Dr. Oliver Scheibenbogen

Wien/Niederösterreich/Burgenland (OTS) - 

Donnerstag, 29. Jänner 2026, Beginn: 18:00
Otto-Mauer-Zentrum, Mezzanin, Währingstraße 2-4, 1090 Wien

Die digitale Disruption hat Möglichkeiten eröffnet, die uns Menschen häufig überfordern. Die vielfältigen Funktionen des Smartphones haben ein großes Potenzial, "süchtig" zu machen, wodurch sowohl Diagnostik als auch Therapie exzessiven Smartphonegebrauchs äußerst schwierig sind. Vor allem junge Menschen sind aufgrund ihrer Gehirnentwicklung besonders vulnerabel für negative Auswirkungen des Smartphonekonsums und bedürfen besonderer Schutzmaßnahmen. Der Vortrag beschäftigt sich mit den Auswirkungen des technologischen Wandels auf uns Menschen und schlägt erste Möglichkeiten vor, diesen Herausforderungen adäquat begegnen zu können.

Oliver Scheibenbogen hat Psychologie an der Universität Wien studiert. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum Klinischen und Gesundheitspsychologen beim Berufsverband Österreichischer Psychologen. Weiters ist er Biofeedbacktherapeut. Sein Doktoratsstudium beendete er 2006. Seit 1996 ist er am Anton-Proksch-Institut in Wien tätig, wo er seit 2013 die Abteilung der Klinischen Psychologie leitet und seit 2021 Leiter des Anton-Proksch-Instituts ist. 2022 hat er sich habilitiert und seit 2023 ist er auch Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Biofeedback und Psychophysiologie

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Sigrid Kroismayr
Mobil: +43 676 400 33 75
Email: [email protected]

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