Messe Tulln (OTS) -

Bereits zum vierten Mal findet die Austro Vin Tulln statt. Die Fachmesse ist die führende Plattform für den Wein- und Obstbau in Österreich und Zentraleuropa.

Die Austro Vin Tulln 2026 setzt erneut ein starkes Zeichen für die österreichische Wein- und Obstbaubranche. Auf 18.000 m² präsentieren rund 240 Aussteller ihre Wein- und Obstbaukompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Tulln ist als traditioneller Standort für Landtechnik bestens etabliert, darüber hinaus gibt es ein großes Angebot, das kleine wie große Betriebe anspricht.

Die Austro Vin Tulln ist die größte Spezialmesse innerhalb der Landwirtschaftssparte. Strukturiert ist sie nach den Bereichen Außenmechanisierung, Abfüllung & Verpackung, Kellereitechnik sowie Dienstleistung & Vermarktung.

Austro Vin Award 2026

Die Austro Vin Tulln 2026 vergibt in Kooperation mit Bauernzeitung und Der Winzer erneut den Austro Vin Award, der besondere Innovationen in den Bereichen Wein- und Obstbau, Kellereitechnik und Vermarktung auszeichnet. Die Preise werden am 29.01.2026 ab 10 Uhr im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Austro Vin an die Sieger übergeben und die Fachbesucher können die Siegerprodukte direkt auf der Messe kennenlernen.

Hochwertiges Fachprogramm an allen drei Messetagen

Fixpunkt auf der Messe ist das hochkarätige Fachprogramm auf der Expertenbühne in der Halle 5, das gemeinsam mit den ideellen Trägern Österreichischer Weinbauverband und Bundesobstbauverband organisiert wurde. Namhafte Expertinnen und Experten der führenden österreichischen Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen haben den Fokus auf die aktuellen Fragestellungen der Branche. Auch der Tasting Corner wurde in fachlicher Kooperation erstellt und bietet neben der Bühne interessante Versuchsweine zu verschiedenen aktuellen Themenbereichen.

Daten und Fakten im Überblick:

29. bis 31. Jänner 2026, Messe Tulln

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreis:

Online-Ticket: Ꞓ 15,-

Tageskassa: Ꞓ 16,-

Tel.: 02272/624030