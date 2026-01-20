  • 20.01.2026, 15:47:32
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  • OTS0156

Überreichung von Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Wien (OTS) - 

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing heute, am 20. Jänner 2026, folgende Botschafterinnen und Botschafter in der Präsidentschaftskanzlei und nahm ihre Beglaubigungsschreiben entgegen:

S.E. Herrn Youssouf ABASSALAH, Botschafter der Republik Tschad

S.E. Herrn Manuchehr JOBIR, Botschafter der Republik Tadschikistan

S.E. Herrn Kennedy Obed REYES LAZO, Botschafter der Republik El Salvador

I.E. Frau Mafelile Christina MOLALA, Botschafterin des Königreiches Lesotho

I.E. Frau Johanna Rose MAMIAKA, Botschafterin der Gabunischen Republik

S.E- Herr Andrey Jurjewitsch GROZOV, Botschafter der Russischen Föderation

Fotos von der Überreichung sind hier abrufbar: https://www.bundespraesident.at/fotos/detail/flickr/72177720331576038

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