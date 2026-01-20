100. Heimhilfe-Kurs: Volkshilfe NÖ bildete 1.850 HeimhelferInnen aus

Wiener Neustadt / Niederösterreich (OTS) -

Der erste Heimhilfe-Kurs der Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH startete bereits am 15. März 1999. Anlässlich der Zeugnisübergabe an die AbsolventInnen des aktuellen Jubiläumskurses fand eine Feierstunde in der Landesgeschäftsstelle der Volkshilfe NÖ in Wiener Neustadt statt.

13 Damen und 5 Herren absolvierten die Abschlussprüfung des 100. Kurses mit Erfolg. 10 von ihnen starten ihre Karriere bei der Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH. Die Zeugnisse erhielten sie aus den Händen des Präsidenten der Volkshilfe NÖ Prof. Ewald Sacher und Ausbildungsleiterin Silvia Stabelhofer. Auch Geschäftsführer Gregor Tomschizek, die Prokuristen Peter Rehak und Wolfgang Scharmitzer, Regionalleiter Andreas Reither sowie die anwesenden Lehrkräfte gratulierten zum Berufsabschluss.

Das Land Niederösterreich setzt bei der Pflege und Betreuung von älteren und chronisch kranken Menschen auf eine Vielzahl von verschiedenen Angeboten. Damit diese sozialen Dienstleistungen auch professionell durchgeführt werden können, werden gut ausgebildete Fachkräfte benötigt. Die Tätigkeit der HeimhelferIn ist hierbei ein wichtiger Teil, für deren Qualität die Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH bürgt.

„Pflege- und Betreuungsberufe sind Zukunftsberufe und müssen deshalb umfassend gefördert werden,“ betonte Präsident Prof. Ewald Sacher, „ein Sozial- und Pflegeberuf ist nicht nur ein Job, sondern auch eine große Herausforderung. Dafür danke ich allen, die sich dieser Aufgabe mit Engagement und Menschlichkeit stellen.“

Die berufsbegleitende Ausbildung besteht aus einem theoretischen und praktischen Teil und umfasst 418 Stunden. „Vor allem Frauen entschieden sich im zweiten Bildungsweg für die Ausbildung, dafür habe ich größten Respekt“, unterstreicht Geschäftsführer Gregor Tomschizek die Leistung der AbsolventInnen, „doch ihr Engagement zahlt sich aus, denn die meisten starten sofort mit ihrem Job bei der Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH.“

„Die derzeit 590 HeimhelferInnen der Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH führen Basismaßnahmen zur Aktivierung im täglichen Leben durch. Sie helfen bei der Haushaltsführung und erledigen Einkäufe und Botengänge“, erklärt Ausbildungsleiterin Sozialbetreuungsberufe Silvia Stabelhofer das Berufsbild, „weiters unterstützen sie unsere KundInnen bei der Erhaltung ihrer Selbständigkeit und tragen dazu bei, dass diese ihre sozialen Kontakte erhalten.“

Der 101. Heimhilfe-Kurs in Gerasdorf bei Wien ist bereits ausgebucht. Bewerbungen für den 102. Heimhilfe-Kurs in Krems an der Donau sind noch bis Ende Jänner möglich. Kursstart ist im Februar.