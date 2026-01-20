Marchetti: „Bericht der Wehrdienstkommission ist gute Grundlage für Stärkung der Miliz“

Wien (OTS) -

„Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Wehrdienstkommission hat heute einen fundierten Bericht mit klaren Empfehlungen vorgelegt, den wir sehr ernst nehmen – gerade weil sich die Sicherheitslage in Europa und darüber hinaus deutlich verändert hat. Wir werden unsere weiteren Handlungen an diesem Bericht ausrichten. Als Volkspartei ist uns klar: Die Stärkung der Miliz ist hier eine zentrale Säule unserer Landesverteidigung. Denn ein Milizsystem braucht auch Übungen, um voll einsatzfähig zu sein. Das Österreichische Bundesheer hat die zentrale Aufgabe, unser Land zu schützen. Wir werden mit allen Parlamentsparteien auf Basis der Empfehlungen dieses Berichts verhandeln“, kommentiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, den heute präsentierten Bericht der Wehrdienstkommission.