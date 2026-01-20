Johanniter begrüßen Vorschläge der Wehrdienstkommission

Wien (OTS) -

Die Johanniter Österreich begrüßen die heute präsentierten Empfehlungen der Wehrdienstkommission ausdrücklich. Die Reformvorschläge setzten wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte Stärkung des verpflichtenden Dienstes am Gemeinwohl. Gleichzeitig leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des österreichischen Rettungs- und Sozialsystems.

Als eine der größten Zivildienststellen des Landes bilden die Johanniter jährlich bis zu 200 Zivildiener aus. Damit tragen sie nicht nur maßgeblich zur Versorgungssicherheit in Österreich bei, sondern bieten jungen Menschen auch eine sinnstiftende und verantwortungsvolle Aufgabe im Dienste der Gesellschaft.

„Eine Verlängerung des Zivildienstes entlastet nicht nur das Rettungswesen, sondern bedeutet für uns auch einen klaren Mehrwert“, sagt Petra Grell-Kunzinger, Geschäftsführerin der Johanniter Österreich. "Wenn wir ausgebildete Zivildiener länger einsetzen können, steigt der Nutzen für unsere Organisation – und letztlich für die Menschen, denen wir helfen.“

Eine Verlängerung der Dienstzeit erfordert jedoch auch begleitende Anpassungen der organisatorischen Rahmenbedingungen. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Zivildienst attraktiv bleibt und dass die Reformen auch tatsächlich in mehr personeller Verfügbarkeit und besserer Einsatzplanung münden. Ziel muss es sein, vorhandene Ressourcen bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig attraktive und gut strukturierte Einsatzmöglichkeiten für Zivildiener zu schaffen.

“Wir Johanniter stehen bereit, unsere langjährige Erfahrung aus der Praxis in die laufende Weiterentwicklung des Zivildienstes einzubringen – zum Wohl der Gesellschaft und als starker Partner im Gesundheits- und Rettungswesen", so Grell-Kunzinger abschließend.



