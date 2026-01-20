SPÖ Mariahilf: Julia Lessacher als Nachfolgerin von Markus Rumelhart zur Bezirksvorsteherin nominiert

Wien (OTS) -

Die derzeitige Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher wurde vom zuständigen Parteigremium als Nachfolgerin für das Amt der Bezirksvorsteherin des 6. Wiener Gemeindebezirks nominiert. Die Nominierung erfolgte, nachdem Bezirksvorsteher Markus Rumelhart bekannt gegeben hatte, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurückzulegen.

Julia Lessacher bringt langjährige Erfahrung im Bezirk mit

Mit Julia Lessacher steht eine erfahrene und im Bezirk fest verankerte Nachfolgerin bereit. In ihrer bisherigen Funktion als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin war sie maßgeblich in die laufende Bezirksarbeit eingebunden und steht für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Führung der Bezirksvorstehung Mariahilf.

„Ich danke den Parteigremien für das Vertrauen und bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin kenne ich die Herausforderungen im Bezirk sehr gut und werde mich mit voller Kraft für Mariahilf einsetzen. Die freundschaftliche Zusammenarbeit mit Markus Rumelhart wird mir sehr fehlen, und ich danke ihm aus ganzem Herzen für seinen Einsatz in den vergangenen zwölf Jahren. Es ist mir ein großes Anliegen, den eingeschlagenen Weg des Miteinanders weiterzuführen“, so Julia Lessacher nach ihrer Nominierung.

SPÖ Mariahilf Bezirksparteivorsitzender GR und LAbg. Peko Baxant ist überzeugt: „Mit Julia Lessacher übernimmt eine engagierte, kompetente und verlässliche Sozialdemokratin Verantwortung für unseren Bezirk. Sie kennt und liebt Mariahilf, hat Markus Rumelhart stets vorbildlich unterstützt und wird den erfolgreichen Weg mit Herzblut und sozialdemokratischer Überzeugung fortführen.“

Die Bestellung von Julia Lessacher zur Bezirksvorsteherin erfolgt gemäß den statutarischen Vorgaben der SPÖ durch das zuständige Gremium der SPÖ Mariahilf. Der Mariahilfer Bezirksausschuss tagte am 19. Jänner und beschloss Lessacher einstimmig als Nachfolgerin. Im Februar wird eine außerordentliche Bezirksvertretungssitzung stattfinden, in der Julia Lessacher als neue Bezirksvorsteherin angelobt wird. (Schluss)