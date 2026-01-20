Red Bull Erzbergrodeo als Publikumsmagnet auf der Vienna Drive 2026

Enzersfeld (OTS) -

Mit einem aufmerksamkeitsstarken Auftritt und vielen sehenswerten Exponaten präsentierte das Red Bull Erzbergrodeo auf der Wiener Automesse alle Facetten rund um den Offroad- und Enduro-Motorradsport, inklusive einem Ausblick auf das für Herbst 2026 geplante 4x4-Erzbergrodeo am Steirischen Erzberg. Gemeinsam mit führenden Partnern wurde einem breiten Publikum die Faszination, Vielfalt und Relevanz des internationalen Offroad-Motorsports vermittelt.

Die Red Bull Erzbergrodeo Ausstellungsfläche bildete zudem den Rahmen für das offizielle Netzwerktreffen der Vienna Drive am Donnerstag Abend. Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels, begrüßte die rund 300 geladenen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Mobilitätsbranche. In entspannter Atmosphäre stand der persönliche Austausch innerhalb der Branche im Mittelpunkt.

Mit dem Messeauftritt unterstrich das Red Bull Erzbergrodeo mit Veranstalter Karl Katoch einmal mehr seine Rolle als internationale Leitplattform für Offroad-Motorsport, Innovation und Markenpartnerschaften – und trug maßgeblich zur positiven Resonanz und zum Gesamterfolg der Vienna Drive 2026 mit insgesamt rund 86.000 Besucherinnen und Besuchern bei.

KTM Österreich Geschäftsführer Chris Schipper war als Red Bull Erzbergrodeo Partner der ersten Stunde vom positiven Feedback der Messebesucher begeistert: „Zusammen mit unseren Partnern Red Bull Erzbergrodeo und Remus konnten wir einen wirklich sympathischen Messeauftritt umsetzen. Unser Fokus lag auf neuen KTM-Modellen für den B-Führerschein Besitzer. Neben dem starken Besucherandrang überraschte uns vor allem ein deutlich merkbar junges Publikum mit Interesse am Thema Motorrad.“

„Der Messeauftritt war für uns in vielen Punkten ein voller Erfolg. Wir konnten den zig-tausenden Besuchern einen spannenden Einblick in die Faszination des Offroad-Motorsports und des Red Bull Erzbergrodeo geben, wir konnten unsere Partner erfolgreich in Szene setzen und beim Vienna Drive Netzwerktreffen viele wertvolle Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und der Branche führen.“, zieht Karl Katoch ein positives Resumee der Vienna Drive 2026.