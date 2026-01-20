  • 20.01.2026, 13:21:33
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Tubolito bringt mit Tubo-Road SYNCD einen smarten Fahrradschlauch auf den Markt

Ansicht SYNCD App
Wien (OTS) - 

Mit dem neuen Tubo-Road SYNCD präsentiert das Wiener Unternehmen Tubolito einen smarten Fahrradschlauch, der digitale Sensortechnologie mit geringem Gewicht und moderner Konnektivität verbindet. Das Produkt verfügt über einen integrierten, batteriebetriebenen Bluetooth-Drucksensor, der den Reifendruck in Echtzeit erfasst und an kompatible Endgeräte überträgt.

Der Tubo-Road SYNCD ist mit Garmin-Systemen sowie Android- und iOS-Geräten kompatibel und lässt sich ohne Weiteres in bestehende Cycling-Plattformen integrieren. Nutzerinnen und Nutzer können den aktuellen Reifendruck während der Fahrt überwachen und individuelle Mindest- und Maximalwerte festlegen.

Bei plötzlichem Druckverlust oder einer Panne sendet das System umgehend eine Warnmeldung, um eine rasche Reaktion zu ermöglichen und die Sicherheit während der Fahrt zu erhöhen.

Der Reifendruck ist ein entscheidender Faktor für Performance, Komfort und Sicherheit im Radsport. Mit SYNCD machen wir diese Größe erstmals dauerhaft und einfach messbar – direkt während der Fahrt“, erklärt Ákos Kertész, Gründer und CEO von Tubolito.

Der Tubo-Road SYNCD ist ab sofort erhältlich und wird mit Ventillängen von 42, 60 und 80 Millimetern angeboten. Weitere Informationen: www.tubolito.com/syncd/

Weitere Informationen über Tubolito SYNCD

Rückfragen & Kontakt

Tubolito Gmbh
Georg Vladimirov
Telefon: ‭+43 650 5327775‬
E-Mail: [email protected]

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