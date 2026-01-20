Reden bis der Award kommt

Graz (OTS) -

Dresden/Graz – Vier Minuten. Zwei Bühnen. Zwei Sprachen. Und gut 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 24 Nationen. Beim internationalen Speaker Slam am 15. Jänner 2026 in Dresden wurde deutlich, wie anspruchsvoll professionelles Speaking auf höchstem Niveau ist. Mitten unter den internationalen Rednern: der Projektmanagement-Experte Christian Dworschak aus Graz, der mit seiner Rede nicht nur das Publikum überzeugte, sondern auch mit dem Excellence Award ausgezeichnet wurde.

4 Minuten, um zu überzeugen

Der Speaker Slam, der bereits in Metropolen wie New York, Dubai, Las Vegas, Frankfurt, München, Wien, Hamburg und Wiesbaden stattgefunden hat, wurde zum zweiten Mal in Dresden ausgetragen. Ins Leben gerufen wurde das Format von Top-Speaker Hermann Scherer. Die Besonderheit: Jeder Speaker hat exakt vier Minuten Zeit, sein Publikum zu fesseln – danach wird das Mikrofon konsequent abgeschaltet. Eine Herausforderung, die Präzision, Klarheit und starke Nerven erfordert. Eine professionelle Jury aus Erfolgsautoren, internationalen Top-Speakern und Unternehmern kürte am Ende die Award-Gewinner.

Projektmanagement ist mehr als Methodik

Dworschaks Rede trug den Titel „Was kostet es eigentlich, wenn ein Projekt scheitert?“ – und zielte bewusst nicht auf Zahlen, Budgets oder Zeitpläne ab. „Wenn Projekte scheitern, scheitern selten nur Vorhaben. Viel zu oft geraten Menschen, Teams und ganze Organisationen durch schief gegangene Projekte ins Straucheln“, so Dworschak. Die wahren Kosten seien Vertrauensverlust, Demotivation und damit langfristige Schäden, die in keiner Excel-Tabelle oder Bilanz sichtbar werden.

Seine zentrale Botschaft: Projektmanagement ist mehr als ein Tool-Set, mehr als Methodik und schon gar nicht nur eine Softwarefrage. Es ist vor allem Verantwortung – für Entscheidungen, für Klarheit und für das Wohlergehen der Menschen in Projekten.