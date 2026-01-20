  • 20.01.2026, 13:17:02
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AVISO Pressegespräch: Vernetztes System für Patient:innen: Apothekerschaft präsentiert ApoApp als neue Digitallösung gegen Lieferengpässe

Wien (OTS) - 

Ziel einer modernen Gesundheitsversorgung ist die Sicherstellung einer verlässlichen, gerechten und effizienten Versorgung für alle Menschen – unabhängig von Wohnort, Alter, Einkommen oder digitaler Affinität. Dazu braucht es eine klare Orientierung, eine schnelle Beratung und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Die 1.470 Apotheken spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie tragen dazu bei, Patient:innen rasch und zielgerichtet durch das Gesundheitssystem zu lotsen und Versorgungswege effizienter zu gestalten. Ein wesentlicher Schritt dabei ist die Vernetzung der Apotheken auf einer gemeinsamen digitalen Plattform. Diese ermöglicht es, im Fall von Lieferengpässen rasch und koordiniert zu reagieren.

Mit der ApoApp, die am 26.01. erstmals öffentlich vorgestellt wird, schafft die Apothekerkammer eine neue digitale Dachmarke der österreichischen Apotheken. Das neue Digitalangebot bringt die Apotheke direkt aufs Smartphone der Menschen – einfach, sicher und modern. Mit der ApoApp lässt sich mit wenigen Klicks herausfinden, welche Apotheke in der Nähe geöffnet hat, wo ein benötigtes Medikament lagernd ist und welche gesundheitlichen Beratungs- und Versorgungsleistungen angeboten werden. Zusätzlich sorgt ein persönlicher Einnahmeplan für eine verlässliche Arzneimitteltherapie.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden auch Perspektiven für den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit zwischen der Gesundheitsberatung 1450 und den öffentlichen Apotheken erläutert.

Datum:
Montag, 26. Jänner 2026

Zeit:
10:30 Uhr

Ort:
Österreichische Apothekerkammer, Spitalgasse 31, 2. Stock, Festsaal, 1090 Wien

Mit:

Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Peter Hacker, Wiener Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Apothekerkammer
Kommunikation
Tel: 01 / 404 14 – 600
E-Mail: [email protected]

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