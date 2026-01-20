  • 20.01.2026, 11:58:32
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„WELTjournal“ über „Grönland – zwischen Trump und Dänemark“

Am 21. Jänner um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Ganz im Zeichen der Entwicklungen rund um Grönland steht das „WELTjournal“ am Mittwoch, dem 21. Jänner 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

WELTjournal: Grönland – zwischen Trump und Dänemark

Seit US-Präsident Trump Grönland in Besitz nehmen will, rückt die riesige Arktis-Insel ins Zentrum der Weltpolitik. Grönland gehört zu Dänemark, ist reich an wertvollen Rohstoffen und von großer strategischer Bedeutung. Das „WELTjournal“ zeigt den Konflikt zwischen Trump, Dänemark und den Grönländern, die ihrerseits die Unabhängigkeit für ihre Insel anstreben. Die Begehrlichkeiten der Großmächte werden durch den Klimawandel befeuert: Das Schmelzen der Eismassen eröffnet neue Schifffahrtsrouten im Arktischen Ozean und erleichtert den Abbau von Ressourcen. Öl, Gas, Gold und seltene Erden sind auf Grönland zu finden – unverzichtbar für die Energiewende und die Rüstungsindustrie.

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