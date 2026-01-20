  • 20.01.2026, 11:52:32
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SJ Zivkovic: “Die Verlängerung von Wehr- und Zivildienstes verschärfen die finanzielle Not junger Menschen!”

Sozialistische Jugend spricht sich bei Medienaktion gegen eine Verlängerung von Wehr- und Zivildienst aus.

“Wer die Wehrpflicht verlängert, ohne besser zu bezahlen, sorgt in Zeiten der Teuerung dafür, dass Jugendliche sich ihr Leben noch schwerer leisten können. Diese Verlängerungen wären Politik auf dem Rücken junger Menschen!”

Larissa Zivkovic, SJÖ

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Wien (OTS) - 

Die von der Wehrdienstkommission präsentierten Modelle zur Verlängerung des Wehrdienstes auf acht Monate und zur Verlängerung des Zivildienstes auf ein Jahr lehnt die Sozialistische Jugend vehement ab. “Wer die Wehrpflicht verlängert, ohne besser zu bezahlen, sorgt in Zeiten der Teuerung dafür, dass Jugendliche sich ihr Leben noch schwerer leisten können. Diese Verlängerungen wären Politik auf dem Rücken junger Menschen!”, betont Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Bei einer Aktion vor dem Parlament machte die Sozialistische Jugend mit einem symbolischen Rucksack auf die Last aufmerksam, die junge Menschen durch die Verlängerung von Wehr- und Zivildienst tragen müssen. Begriffe wie „verlorene Ausbildungszeit“ oder „späterer Berufseinstieg“ standen auf dem Rucksack. “Eine Verlängerung frisst jungen Menschen nicht nur Einkommen, sondern auch kostbare Ausbildungszeit und sorgt für einen späteren Berufseinstieg!", so Zivkovic.

Weiters kritisiert Zivkovic die Untätigkeit der letzten Jahre: “Schon längst hätte dem Personalmangel im Bundesheer- und Milizsystem mit einer Attraktivierung entgegengewirkt werden können, beispielsweise mit einer besseren Bezahlung. Dass für diese politischen Versäumnisse nun Jugendliche einspringen sollen, zeigt die Verantwortungslosigkeit, die die ÖVP in diesem Bereich an den Tag legt.”

„Statt Wehr- und Zivildienst attraktiver zu gestalten, wird mit einer bloßen Verlängerung insbesondere der Zivildienst noch unattraktiver gemacht. So werden junge Menschen aus rein ökonomischen Gründen in den Wehrdienst gedrängt“, betont Zivkovic abschließend.

Fotos sind unter folgendem Link frei verfügbar: https://flic.kr/s/aHBqjCH4Ud

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