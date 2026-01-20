„Fokus Europa“ über Mutproben und Erpressungen

Wien (OTS) -

„Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch, beschäftigt sich am Mittwoch, dem 21. Jänner 2026, um 23.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Mutprobe

Die Europäische Union startet in ein turbulentes Jahr 2026. Unter dem EU-Vorsitz des kleinen Landes Zypern muss sich Europa im Wettstreit der Großmächte einen neuen Platz suchen. Daneben wird um die Unterstützung der Ukraine, die Asylpolitik und den mehrjährigen EU-Finanzrahmen gefeilscht. Robert Zikmund berichtet aus Brüssel, wohin die EU gerade steuert.

Erpressung

US-Präsident Trump droht Europa mit immer neuen Zöllen. Gleichzeitig freut sich der „Dealmaker“ über ein 450-Milliarden-Euro-Investitionsabkommen mit der EU. Die Handelspolitik zwischen den USA und der EU droht im Chaos zu versinken, während auch der wirtschaftliche Druck durch chinesische Billigimporte steigt.

Gast im Studio ist dazu Igor Sekardi, Internationale Märkte / Industriellenvereinigung.

Aufschwung

Albanien leidet unter massiver Korruption, trotzdem entwickelt sich die Wirtschaft besser als in einigen Nachbarländern. 40 Jahre nach dem Ende der kommunistischen Diktatur von Enver Hoxha drängt Albanien nun auf einen baldigen EU-Beitritt. Christian Wehrschütz prüft, wie nachhaltig der Kurswechsel unter dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama ist.