Neuer GB*Wohntreff „Zuhause im Grätzl“ startet: Information, Beratung und Austausch zum Thema Wohnen direkt im Stadtteil

Wien (OTS) -

Mit dem neuen GB*Wohntreff „Zuhause im Grätzl“ startet die Gebietsbetreuung Stadterneuerung ab Jänner 2026 ein kostenloses Informations- und Beratungsangebot direkt im Stadtteil. An insgesamt 30 Terminen in allen sechs Wiener GB*Stadtteilbüros erhalten Bewohner*innen verständliche Informationen, persönliche Beratung und Raum für Austausch zu Themen rund ums Wohnen, den Alltag im Grätzl und das Zusammenleben in der Nachbarschaft. Das Angebot richtet sich an alle Menschen und ist kostenlos sowie ohne Anmeldung zugänglich.

„Von der ersten eigenen Wohnung über das selbstständige Wohnen im Alter bis zum guten Miteinander im Grätzl – Wohnen begleitet uns ein Leben lang. Mit der ,Wien wohnt besser‘- Tour hat die Stadt Wien 2025 eine Road Show für den Wiener Wohnbau ins Leben gerufen, bei der die Grätzlbewohnerinnen und -bewohner im Mittelpunkt stehen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt! Zukünftig informiert und beratet die Stadt Wien in den Gebietsbetreuung Stadterneuerung-Lokalen vor Ort zu den praxisnahen Angeboten der Stadt Wien rund ums Thema Wohnen. So werden die direkten nachbarschaftlichen Beziehungen gestärkt, der Austausch gefördert und die Bewohnerinnen und Bewohner dabei unterstützt, sich in ihrem Zuhause gut aufgehoben zu fühlen. Wien ist bekannt für seine sehr hohe Wohn- und Lebensqualität,– in der Gegenwart und für kommende Generationen“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál zum Start des neuen GB*Beratungsangebotes.

Expertise aus erster Hand: Information, persönliche Beratung und Austausch vor Ort

Die GB*Teams und geladene Expertinnen und Experten des Wohnservice Wien – Wohnberatung und MieterHilfe, des Fonds Soziales Wien, des Frauenservice Wien (MA 57), der Kompetenzstelle barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen (MA 25), des Kontaktbesuchsdiensts der Stadt Wien, der Grätzlpolizei sowie weitere Kooperationspartner*innen informieren und beraten an Terminen von Jänner bis November 2026 in den GB*Stadtteilbüros. So bekommen die Besucher*innen fundierte Informationen aus erster Hand und profitieren zugleich von persönlicher Beratung, direktem Austausch und nachbarschaftlicher Vernetzung.

„Der GB*Wohntreff ‚Zuhause im Grätzl‘ ist ein Informationsangebot und ein Raum, wo sich Menschen treffen und austauschen können. Wir machen komplexe Wohn-Themen gemeinsam mit Expertinnen und Experten verständlich und nehmen uns Zeit für Fragen und Gespräche“, so Michaela Glanzer, Gebietsbetreuung Stadterneuerung für die Bezirke 3, 4, 5, 10 und 11.

Die wechselnden Inhalte richten sich gezielt an unterschiedliche Zielgruppen – von jungen Menschen auf Wohnungssuche über Familien bis hin zu älteren Bewohner*innen. Auf dem Programm stehen unter anderem leistbares Wohnen, Mietrecht, Tipps für die erste eigene Wohnung, Älterwerden und zuhause Wohnen bleiben, Energie sparen, Sicherheit im Grätzl und Informationen zu aktuellen Entwicklungen und Projekten in der Nachbarschaft und im Stadtteil.

DIE TERMINE

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 1, 2, 20 | Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien

Älter werden, wohnen bleiben : Infos und Beratung zu Wohnangeboten im Alter

18. Februar 2026 | 18-20 Uhr

Wer unterstützt mich als Alleinerzieher*in? Angebote und Vernetzung in der Nachbarschaft

4. März 2026 | 16 -18 Uhr

Meine erste Wohnung: Tipps, Infos, Beratung zu leistbarem Wohnen für Lehrlinge und Menschen in Ausbildung

22. April 2026 | 18-20 Uhr

Stadtteil aktuell: Max- Winter-Park und Venediger Au – ein Ort für alle?

23. September 2026 | 18-20 Uhr

Mein Recht als Mieter*in: Tipps und Infos zur Betriebskostenabrechnung

18. November 2026 | 18-20 Uhr

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 3, 4, 5, 10, 11 | Quellenstraße 149, 1100 Wien

Älter werden, wohnen bleiben: Infos zu Unterstützungsmöglichkeiten bei der Pflege zuhause

4. Februar 2026 | 17-19 Uhr

Mein sicheres Zuhause: Sicherheit im Grätzl und Schutz vor Gewalt

18. März 2026 | 17–19 Uhr

Mein Recht als Mieter*in: Mietvertrag, Betriebskostenabrechnung, Rechte und Pflichten; Wartungs- und Erhaltungsarbeiten: wer zahlt was?

13. Mai 2026 | 17–19 Uhr

Meine erste Wohnung: Tipps, Infos, Beratung zu leistbarem Wohnen für Menschen in Ausbildung

2. September 2026 | 17–19 Uhr

Stadtteil aktuell: Garteln in der Stadt – Mitmachen bei der essbaren Stadt!

11. November 2026 | 17–19 Uhr

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15, 23 | Sechshauser Straße 23, 1150 Wien

Stadtteil aktuell: Was tut sich in Rudolfsheim-Fünfhaus? Stadtteilprojekte, Neubauten und Nachbarschaft

4. Februar 2026 | 17–20 Uhr

Wer unterstützt mich als Alleinerzieher*in? Angebote und Vernetzung in der Nachbarschaft

4. März 2026 | 17-20 Uhr

Älter werden, wohnen bleiben: Barrierefreies Wohnen und Pflege zu Hause

1. April 2026 | 17-20 Uhr

Mein Recht als Mieter*in: Mietvertrag, Betriebskostenabrechnung, Rechte und Pflichten

3. Juni 2026 | 17-20 Uhr

Meine erste Wohnung: Tipps, Infos, Beratung zu leistbarem Wohnen für Menschen in Ausbildung

4. November 2026 | 17-20 Uhr

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 7, 8, 9, 16, 17, 18 | Haberlgasse 76, 1160 Wien

Meine erste Wohnung: Tipps, Infos, Beratung zu leistbarem Wohnen für Menschen in Ausbildung

21. Jänner 2026 18-20 Uhr

Älter werden, wohnen bleiben : Barrierefrei wohnen im Altbau

6. Mai 2026 | 16.30-18 Uhr

Was tun gegen Hitze in der Wohnung? Tipps und Förderungen

11. Juni 2026 | 16.30-18 Uhr

Mein Recht als Mieter*in : Mietvertrag, Betriebskostenabrechnung, Rechte und Pflichten

9. September 2026 | 16.30-18 Uhr

Teilen und Tauschen im Grätzl: Räume, Dinge und Verbündete finden

18. November 2026 | 16.30–18 Uhr

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 19 und 21 | Brünner Straße 34-38/8/R10 (Floridsdorfer Markt), 1210 Wien

Mein Recht als Mieter*in: Unterstützungsangebote bei Mietrückständen und Betriebskostenabrechnung

28. Jänner 2026 | 18.30-20.30 Uhr

Stadtteil aktuell: Das Donaufeld stellt sich vor.

20. März 2026 | 18.30-20.30 Uhr

Meine erste Wohnung: Tipps, Infos, Beratung zu leistbarem Wohnen für Menschen in Ausbildung

27. Mai 2026 | 9.30-12 Uhr

Älter werden, wohnen bleiben: Infos zu barrierefreiem Wohnen und Wohnangebote im Alter

17. September 2026 | 9.30-11 Uhr

Energie sparen: Heizkosten, Förderungen und Alltagstipps

21. Oktober 2026 | 18.30-20.30 Uhr

GB*Stadtteilbüro für den 22. Bezirk | Bernoullistraße 1, 1220 Wien