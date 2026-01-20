„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zu: „Länger dienen? Offene Fronten beim Wehrdienst“

Wien (OTS) -

Krieg in Europa und wachsende geopolitische Unsicherheiten – wie wehrhaft ist Österreich im Ernstfall? Die Wehrdienstkommission empfiehlt eine Verlängerung des Grundwehrdienstes auf acht Monate und mehr Truppenübungen. Doch wagt die Regierung diesen Schritt? Vor allem die NEOS stehen auf der Bremse. Kommen nun sinnvolle Reformen im heimischen Militär und bringen sie mehr Sicherheit für Österreich, oder kommt eine politische Notlösung? Und soll die Wehrpflicht künftig auch für Frauen gelten? Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 20. Jänner 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter:

Generalmajor Thomas Starlinger

Mitglied Wehrdienst-Kommission, ehem. Verteidigungsminister

Friedrich Ofenauer

Wehrsprecher ÖVP

Larissa Zivkovic

Vorsitzende Sozialistische Jugend

Friedhelm Frischenschlager

ehem. Verteidigungsminister, NEOS