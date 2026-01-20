Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 21. Jänner, lädt das Stadttheater Wiener Neustadt zum Bühnengespräch „Arts & Health - Die Kraft des Singens“, bei dem Vertreter und Vertreterinnen aus Musik und Wissenschaft, garniert mit zahlreichen musikalischen Momenten, darüber diskutieren, warum uns Gesang so tief bewegt. Am Samstag, 24. Jänner, spielt dann das neu gegründete Korngold Trio mit Lidia Baich, Christoph Stradner und Maximilian Kromer Werke Dimitri Schostakowitschs und des Namensgebers Erich Wolfgang Korngold. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Am Donnerstag, 22. Jänner, gibt Bernhard Pötsch ab 19 Uhr im Beethovenhaus Baden am historischen Hammerflügel ein moderiertes Klavierkonzert mit Ludwig van Beethovens „Andante favori“ und der „Waldstein-Sonate“ op. 53 sowie Franz Schuberts Sonate D 845. Nähere Informationen und Karten unter 02252/86800-630, e-mail [email protected] und www.beethovenhaus-baden.at.

Im Theater am Steg in Baden wiederum spielt das Ensemble Junge Musikfreund:innen Baden mit Jakob Postl (Schlagwerk), Elisabeth und Jonas Zeiler (Gesang) sowie Selina Hofer (Saxophon) am Donnerstag, 22. Jänner, ab 19 Uhr das Programm „Von Sträussen und Bouquets". Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630, e-mail [email protected] und www.beethovenhaus-baden.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 22. Jänner, bringt die Formation Hovacek, bestehend aus Elisabeth und Matthias Heller, Oliver Timpe und Richard Schmetterer, ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach unter dem Motto „Es regiert das Lustprinzip!“ Austropop zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Am Donnerstag, 22. Jänner, ist auch im Festspielhaus St. Pölten Lina, Wegbereiterin des modernen Fado, zu Gast und interpretiert in „Fado Camões“ Werke des Renaissancedichters Luís Vaz de Camões in einem Mix aus klassischem Fado, Blues und afrikanisch anmutendem Swing. Am Montag, 26. Jänner, folgt ein Konzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich unter der norwegischen Dirigentin Tabita Berglund mit Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 6 h-moll op. 74 „Pathétique“, Arvo Pärts Doppelkonzert „Tabula rasa“ und Harald Saeveruds „Kjempeviseslåtten“ / „Die Ballade des Aufruhrs“ op. 22a Nr. 5; an den Soloviolinen sind Vahid Khadem-Missagh und Natalia Sagmeister zu hören. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

In der „babü” in Wolkersdorf verbinden der Pianist Lukas Meißl und seine Band Great Austrian Songbook am Donnerstag, 22. Jänner, Wolfgang Ambros mit Thelonious Monk und Johann Strauss mit Chick Corea. Am Dienstag, 27. Jänner, folgt mit „The Winter Session“ Jazz in einer Interpretation von Gerda Rippel, Horst Hausleitner, Alexander Blach-Marius, Karol Hodas und Sebastian Simsa; Eintritt: freie Spende. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

Am Freitag, 23. Jänner, tritt ab 19.30 Uhr im Kronen Kino Mistelbach Ina Regen im Duo mit Valentin Bröderbauer auf. Nähere Informationen und Karten unter 02572/93055, e-mail [email protected] und https://kronenkino.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten zelebrieren Andy Baum, Wolfram Berger, Erik Trauner und ihre Band am Freitag, 23. Jänner, das John-Lennon-Tribute-Austria „Imagine“. Mit Geschichten von Joseph Roth, Christoph Ransmayr, Thomas Bernhard u. a. sowie einem Stil-Mix aus Rock, Kammermusik, Jazz und Folk hinterfragen zudem Karl Markovics und das Duo BartolomeyBittmann am Samstag, 24. Jänner, die Maxime „Wochenend' & Sonnenschein?“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

„In gebrochenem Wienerisch“ nennt sich der Auftritt von Aliosha Biz, Christiane Beinl und Alexander Shevchenko am Samstag, 24. Jänner, ab 20 Uhr in der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11533556, e-mail [email protected] und www.kulturmue.at.

„An die Musik“ heißt das Programm aus Divertimenti und ausgewählten Liedern von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Giovani Simone Mayr in neuen Trio-Bearbeitungen von Harald Schlosser, mit dem das Syrinx Trio Wien gemeinsam mit der Koloratursopranistin Katrin Targo am Sonntag, 25. Jänner, ab 17 Uhr im Barockschlössl Mistelbach den 270. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart feiert. Nähere Informationen und Karten unter 06991/3472241, e-mail [email protected] und www.meisterkurs-m.com.

Ebenfalls am Sonntag, 25. Jänner, gastiert das Trio Lepschi im Musium Reinsberg und präsentiert ab 11 Uhr Musik zwischen Wienerlied, Volkslied, Bossa Nova und Chanson. Nähere Informationen und Karten unter 07487/21388, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Am Montag, 26. Jänner, singt der Blonde Engel ab 20 Uhr im Theater Forum Schwechat Lieder zwischen Schmäh und Melancholie. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.

Schließlich führt Carla Pires am Dienstag, 27. Jänner, ab 19.30 Uhr im Cinema Paradiso Baden durch die „Nacht des Fado 2026“ und stellt ihr neues Album „VaiVem“ vor. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.