Laura Sachslehner ist neben Eva Schütz neue Chefredakteurin des exxpress

Wien (OTS) -

Laura Sachslehner übernimmt ab sofort gemeinsam mit Eva Schütz, die zugleich Herausgeberin des exxpress ist, die Funktion der Chefredakteurin. Mit dieser neuen Doppelspitze setzt der exxpress den nächsten Meilenstein und verstärkt seine redaktionelle Schlagkraft nachhaltig.

Laura Sachslehner bringt langjährige mediale und publizistische Erfahrung mit und steht für klare Worte sowie eine pointierte Kommentierung aktueller gesellschaftlicher Debatten. Gemeinsam mit Eva Schütz wird sie die inhaltliche Ausrichtung des exxpress weiter vorantreiben und den erfolgreichen Kurs des Mediums fortsetzen.

Ein besonderer Schwerpunkt der kommenden Monate liegt auf dem Ausbau der Präsenz im Videobereich. Der exxpress plant, seine Bewegtbildformate zu erweitern. So wurde bereits „exxpress live“ ausgeweitet und ist seit Beginn des Jahres werktags zwei Stunden lang von 7 bis 9 Uhr morgens live auf Sendung. Darüber hinaus startet mit „Unbequem ehrlich“ ein neues Videoformat von Laura Sachslehner, das ab 2. Februar ausgestrahlt wird Darin werden aktuelle politische und gesellschaftliche Themen direkt und ohne Tabus analysiert und kommentiert.

„Mit Laura Sachslehner verstärken wir unser Team mit einer Persönlichkeit, die publizistische Kompetenz, Erfahrung und ein tiefes Verständnis für gegenwärtige gesellschaftliche Fragen mitbringt“, so Eva Schütz, Herausgeberin und Chefredakteurin des exxpress. „Gemeinsam werden wir den exxpress weiter als meinungsstarkes, unabhängiges und innovatives Medium positionieren – insbesondere auch im besonders relevanten Videosegment.“

Auch Laura Sachslehner betont angesichts ihrer neuen Aufgabe: „Der exxpress steht für klare Werte, journalistischen Mut und hohe Reichweite. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Eva Schütz und dem gesamten Team die redaktionelle Arbeit weiterzuentwickeln und mit ‚Unbequem ehrlich‘ ein Format zu etablieren, das Diskussionen anstößt und neue Akzente setzt.“