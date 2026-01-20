„Am Schauplatz“ über den „Kampf ums Krankenhaus“

Wien (OTS) -

Immer mehr Menschen am Land verlieren den Zugang zu ärztlicher Versorgung: Fachärzte nehmen keine neuen Patientinnen und Patienten mehr, Hausärzte finden keine Nachfolger – und nun sollen auch Krankenhäuser schließen. In der „Am Schauplatz“-Redaktion häufen sich Hilferufe aus ländlichen Regionen, in denen viele einen medizinischen Kollaps befürchten. „Am Schauplatz“-Reporterin Kim Kadlec reist in betroffene Orte wie Gmünd im Waldviertel oder Bad Aussee im Salzkammergut. Ihre Reportage „Kampf ums Krankenhaus“ ist am Donnerstag, dem 22. Jänner 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.

In den von ihr besuchten Regionen kämpfen Bürgerinnen und Bürger für den Erhalt ihrer Spitäler – aus Angst vor längeren Wegen und verspäteter Hilfe im Notfall. Viele fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, die Stimmung wird zunehmend wütend und aufgeheizt. Gleichzeitig sagen Fachleute: Um das Gesundheitssystem zu entlasten, müsse man Leistungen bündeln. Doch die Angst um die Versorgung vor Ort lässt bei vielen Misstrauen und Widerstand wachsen.