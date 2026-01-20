  • 20.01.2026, 10:28:32
  • /
  • OTS0057

„Am Schauplatz“ über den „Kampf ums Krankenhaus“

„Wie Reformen im Gesundheitssystem Ängste und Wut schüren“ am 22. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Immer mehr Menschen am Land verlieren den Zugang zu ärztlicher Versorgung: Fachärzte nehmen keine neuen Patientinnen und Patienten mehr, Hausärzte finden keine Nachfolger – und nun sollen auch Krankenhäuser schließen. In der „Am Schauplatz“-Redaktion häufen sich Hilferufe aus ländlichen Regionen, in denen viele einen medizinischen Kollaps befürchten. „Am Schauplatz“-Reporterin Kim Kadlec reist in betroffene Orte wie Gmünd im Waldviertel oder Bad Aussee im Salzkammergut. Ihre Reportage „Kampf ums Krankenhaus“ ist am Donnerstag, dem 22. Jänner 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.

In den von ihr besuchten Regionen kämpfen Bürgerinnen und Bürger für den Erhalt ihrer Spitäler – aus Angst vor längeren Wegen und verspäteter Hilfe im Notfall. Viele fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, die Stimmung wird zunehmend wütend und aufgeheizt. Gleichzeitig sagen Fachleute: Um das Gesundheitssystem zu entlasten, müsse man Leistungen bündeln. Doch die Angst um die Versorgung vor Ort lässt bei vielen Misstrauen und Widerstand wachsen.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright