Barbara Schöneberger moderiert „Wir sind Song Contest“ – die große Show zur großen Show

Wien (OTS) -

Warum war Österreich beim ersten Song Contest nicht vertreten? Was ist aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geworden? Und welche ESC-Legenden dürfen auf keinen Fall fehlen, um den Countdown im großen ORF-Song-Contest-Studio einzuläuten? Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen erinnert sich Moderatorin Barbara Schöneberger am 24. April sowie 1. und 8. Mai 2026, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON, an die ganz besonderen Momente dieses Musikevents und bietet damit die perfekte Einstimmung auf die größte TV- und Musikshow der Welt. Von „Merci, Chérie“ bis zu „Satellite“ und vielen mehr – ihre ganz eigene Version bekannter ESC-Hits interpretieren außerdem große Stars der heimischen und internationalen Musikszene wie Pizzera & Jaus, Folkshilfe oder Beatrice Egli. Unter den Gästen sind u. a. John und Jenny Jürgens, Johnny Logan und Felix Neureuther. In einem rasanten Quiz haben zudem die größten ESC-Fans Österreichs außerdem auch noch einmal die Chance auf die letzten heiß begehrten Tickets für die Finalshow in Wien. In jeder der drei Shows ist eine absolute ESC-Legende zu Gast, die noch einmal ihren größten Hit performt.



Drei Shows, drei Mottos



Jede der drei Shows steht unter einem eigenen Motto: Was hat Elton John mit dem Song Contest zu tun, warum war Österreich beim ersten Song Contest nicht dabei, und wie oft gab es Flitzer beim Song Contest? Die faszinierendsten und skurrilsten Fakten und Stories aus sieben Jahrzehnten Song Contest stehen im Mittelpunkt der Auftaktsendung „70 Jahre größte Musikshow der Welt“ (24. April). Der ESC wird zum ÖSC, wenn sich das Publikum in der zweiten Show auf „Österreichs emotionalste Momente“ (1. Mai) freuen darf. Wer wollte für uns antreten, wer ist angetreten, was wurde aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, und wie geht es ihnen heute? Ein Wiedersehen mit den großen Legenden und Publikumslieblingen, die teilweise zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder hinters Mikro treten. Teil drei „Die erfolgreichsten Hits und Helden“ (8. Mai) verspricht ein Comeback der großen Stars des ESC. Nicht allen ist es gelungen, aber manche von ihnen haben Weltkarriere gemacht, obwohl sie gar nicht immer gewonnen haben. Bei Barbara Schöneberger erzählen sie, wie es dazu kam, und greifen auch zum Mikrofon.



ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Das ist Programm für Song-Contest-Fans und alle, die es noch werden wollen. In diesen drei Shows feiern wir das Musikspektakel in all seinen Facetten und zeigen, was für ein verbindendes und mitreißendes Event der ESC ist und wie unglaublich er sich in den vergangenen 70 Jahren entwickelt hat. Die perfekte Startrampe also in Richtung Song Contest – und mit Barbara Schöneberger und ihren Gästen wird die Zeit bis zum großen Event noch einmal versüßt.“



Show-Tickets sichern



Wer bei „Wir sind Song Contest“ im Publikum dabei sein möchte, kann sich unter backstage.ORF.at ab 21. Jänner Tickets für die Aufzeichnung sichern.