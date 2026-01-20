MedMedia Verlag übernimmt Arzt+Kind

Wien (OTS) -

Mit der Übernahme von Arzt+Kind setzt der MedMedia Verlag einen gezielten Schritt zur Stärkung seines medizinischen Fachportfolios.

Das renommierte Fachmedium für Pädiater:innen erscheint seit Dezember 2004 und wurde bis Ende 2025 vom PROMETUS Verlag herausgegeben. Seit 1. Jänner 2026 wird Arzt+Kind im MedMedia Verlag fortgeführt. „ Mit dem Erwerb von Arzt+Kind schließen wir eine wichtige Lücke in unserem Portfolio, denn eine pädiatrische Fachzeitschrift hat MedMedia bisher gefehlt “, erklärt MedMedia-Geschäftsführerin Mag.a Gabriele Jerlich. Die Kinder- und Jugendheilkunde ist ein zentrales Fach mit zunehmend steigender Bedeutung – „umso wichtiger ist es uns, die Medienvielfalt in diesem Bereich sowie die Präsenz pädiatrischer Themen zu sichern. Arzt+Kind ist ein seit über 20 Jahren etabliertes, besonders praxisnahes Medium, dass wir mit großer Wertschätzung fortführen und zugleich gezielt weiterentwickeln möchten: durch cross-mediale Services, hochwertige Fortbildungsangebote und noch mehr Unterstützung für den klinischen und niedergelassenen Alltag“, so Jerlich weiter. 2026 werden fünf Ausgaben von Arzt+Kind erscheinen. Mehr Informationen unter https://medmedia.link/a+k.

Starke Praxisrelevanz bleibt bestehen, neue Tools kommen hinzu

Die bisherige erfolgreiche Blattlinie von Arzt+Kind wird fortgesetzt werden: „Die inhaltliche Positionierung folgt seit jeher dem Leitsatz ‚von Ärzt:innen für Ärzt:innen‘. Dabei richten sich die Inhalte an niedergelassene sowie in Klinken tätige Kinderärzt:innen. Praxisnähe wurde in allen Beiträgen immer großgeschrieben, natürlich ohne dabei die wissenschaftlichen Aspekte außer Acht zu lassen“, so Karin Deflorian, Verlagsleiterin PROMETUS. Beim MedMedia Verlag wird man diese inhaltliche Ausrichtung beibehalten. Durch den praxisorientierten Zugang sollen die Zielgruppen der Fachzeitschrift – Fachärzt:innen für Pädiatrie sowie Fachärzt:innen für Allgemein- und Familienmedizin – relevante Unterstützung für ihre tägliche Praxis erhalten. Das aktuelle Redaktionskonzept sieht zudem vor, dass jede Ausgabe ein fachliches Fokusthema, einen DFP-Artikel sowie feste Serienelemente enthalten wird. So ist u.a. geplant, die erfolgreiche Ernährungsserie fortzuführen und eine neue Serie zum Thema seltene Erkrankungen zu etablieren.

„ Es freut mich sehr, dass Arzt+Kind weitergeführt wird und dass MedMedia die erfolgreiche Zusammenarbeit mit führenden Vertreter:innen der österreichischen Pädiatrie nun im Rahmen eines eigenen Mediums weiter ausbauen darf “, betont Dr. Sebastian Pokorny, bei MedMedia ab sofort Chefredakteur von Arzt+Kind. Denn bereits seit 2020 veröffentlicht der MedMedia Verlag jährlich – jeweils zur Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) – ein pädiatrisches Sonderheft des Diplomfortbildungsmediums ARZT & PRAXIS. „Die sehr hohe Inanspruchnahme dieser Inhalte durch Ärzt:innen verschiedenster medizinischer Fachbereiche unterstreicht den Bedarf an einem qualitätsgesicherten pädiatrischen Fortbildungsangebot, das wir nun durch die Übernahme von Arzt+Kind mit gleichbleibend hohem Anspruch erweitern dürfen“, so Pokorny weiter.

Frisches Layout und neues Logo

„Das Layout des Heftes wurde modernisiert, dabei standen neben einem attraktiven Look die Lesefreundlichkeit und Übersichtlichkeit im Fokus. Auch das Logo wurde überarbeitet und beinhaltet nun in einer anderen Farbversion die weibliche Variante des Titels, also Ärztin+Kind“, erklärt Projektleiterin Mag.a Claudia Eller, die bei MedMedia für die Kundenbetreuung und Projektentwicklung bezüglich Arzt+Kind zuständig ist und als Bindeglied zwischen Expert:innen und Industrievertreter:innen fungieren wird.

Über MedMedia

Als führender medizinischer Fachverlag in Österreich steht MedMedia mit einem breiten Portfolio aus Fachzeitschriften und digitalen Services für evidenzbasierte, zielgruppengerechte Gesundheitskommunikation. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Expert:innen, medizinischen Fachgesellschaften und Institutionen im Gesundheitswesen gewährleistet der Verlag eine fundierte Wissensvermittlung – sowohl an medizinische Fachkreise als auch an die breite Öffentlichkeit.

Über Futuro Holding

Unter dem Dach der Futuro Holding GmbH bilden MedMedia Verlag, MEDahead Gesellschaft für medizinische Information und Universimed Verlag ein gemeinsames Netzwerk. Die Futuro Holding GmbH ist damit einer der größten Omni-Channel-Anbieter im deutschsprachigen Raum und mit rund 130 Mitarbeiter:innen und 65 Brands in Österreich und der Schweiz vertreten.