Lidl Österreich: Martin Alles übernimmt neues Ressort "Kunde"

Salzburg, Österreich (OTS) -

Lidl Österreich stellt die Weichen für eine noch wirksamere Kundenzentrierung und bündelt mit dem neu geschaffenen Ressort „Kunde“ alle kundenrelevanten Bereiche. Martin Alles (50) übernimmt ab sofort als Chief Customer Officer die Verantwortung für das neue Ressort und bringt dafür umfassende internationale Erfahrung in den Bereichen Markenführung und Marketing mit.

Das Ressort „Kunde“ bündelt ab sofort sämtliche Bereiche, die das Kundenerlebnis maßgeblich beeinflussen. Dazu zählt insbesondere die Gestaltung aller Kunden-Kontaktpunkte von Markenführung und Marketing, Digitalisierung bis hin zum Einkaufserlebnis in den Filialen. Die Zusammenführung der Bereiche Brand, Customer Relations, Marketing und Sales im neuen Ressort stellt sicher, dass der Kunde bei allen strategischen und operativen Entscheidungen stets im Mittelpunkt steht.

International erfahrener Experte für Kundenstrategie

Martin Alles bringt weitreichende internationale Erfahrung für seine neue Schlüsselposition in Österreich mit. Seit seinem Start bei Lidl am 1. April 2016 war er in verschiedenen Führungspositionen tätig. Seine Laufbahn führte ihn von der Strategischen Planung und dem Internationalen Marketing zur Gesamtverantwortung für das internationale Marketing ab 2017. Zuletzt verantwortete Alles als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Lidl Stiftung & Co. KG den Bereich Brand International. In dieser Rolle leitete er die Gesamtmarkenführung von Lidl, einschließlich des internationalen Non-Food- und Food-Eigenmarkenportfolios sowie strategischer Sportsponsorings wie Lidl-Trek und der UEFA.

„Ich freue mich riesig über diese neue Herausforderung bei Lidl Österreich. Unser oberstes Ziel ist es, unsere Kunden zu echten Fans zu machen. Um das zu erreichen, werden wir gemeinsam mit dem bestehenden, erfahrenen Team sämtliche kundenrelevanten Bereiche noch besser verzahnen. Durch die intelligente Nutzung von Daten und die enge Verzahnung von Marketing, Digitalisierung und Filialerlebnis entwickeln wir die Beziehung mit unseren Kunden konsequent weiter“, so Martin Alles.

Vor seiner Zeit bei Lidl war Martin Alles 20 Jahre als CEO für ein internationales Agenturnetzwerk tätig, was seine Expertise in den Bereichen Markenstrategie und Kundenkommunikation zusätzlich unterstreicht.

Auch Michael Kunz, CEO von Lidl Österreich, freut sich über den Neuzugang in der Geschäftsleitung: „Wir heißen Martin herzlich in unserem Führungsteam willkommen. Mit der Schaffung des neuen Ressorts setzen wir unsere Strategie der Kundenzentrierung konsequent fort. Unser Anspruch ist es, Lidl zur ersten Wahl für den täglichen Einkauf zu machen und unsere Kundinnen und Kunden mit hoher Relevanz und bester Qualität zu überzeugen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Martin und bin überzeugt: Gemeinsam werden wir Lidl Österreich nachhaltig weiterentwickeln.“

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.