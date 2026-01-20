  • 20.01.2026, 08:26:03
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TPA Steuerberatung: Christian Fichtinger zum Partner befördert

TPA Partner Christian Fichtinger
Wien (OTS) - 

Christian Fichtinger (38) erweitert die Führungsriege des renommierten österreichischen Steuerberatungsunternehmens TPA. Der Steuerberater wurde per 1. Jänner zum Partner ernannt.

Christian Fichtinger hat sich als Steuerberater früh auf M&A, Konzernsteuerrecht, internationale Umstrukturierungen und Privatstiftungen spezialisiert. Seit seinem Eintritt bei TPA im Jahr 2019 hat er maßgeblich zur erfolgreichen Beratung komplexer Transaktionen beigetragen und sich als verlässlicher Ansprechpartner für Unternehmen und Investoren etabliert. Mit seiner umfassenden Expertise und seinem großen Engagement wird Christian Fichtinger die Beratung in diesen Bereichen weiter ausbauen.

TPA Partner Gerald Kerbl, zur Ernennung: „Wir freuen uns sehr, Christian Fichtinger als Partner bei TPA willkommen zu heißen. Er glänzt nicht nur durch sein Fachwissen und seine Expertise, er wird auch auf menschlicher Ebene von seinen Kolleginnen und Kollegen überaus geschätzt. Er ist das beste Beispiel für genützte Karrierechancen bei TPA.“

TPA beschäftigt über 850 Mitarbeiter:innen an fünfzehn österreichischen Niederlassungen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 850 Mitarbeiter:innen in fünfzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Gmünd, Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 2.100 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt

TPA Steuerberatung
Mag (FH) Gerald Sinabell
Telefon: T. 01 588 35-428
E-Mail: [email protected]

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